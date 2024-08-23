快訊／余利亞清壘長打　U15中華複賽首戰6比5逆轉日本



▲2024年U15世界盃中華隊。（圖／中華棒協提供）

記者陳立勳／綜合報導

U15世界盃中華隊今天複賽第一場對上日本隊，中華隊賽事前半段一路落後，第7局攻下5分，包括余利亞揮出超前比分的關鍵二壘打，終場6比5逆轉擊敗日本隊。

中華隊在預賽戰績4勝1敗，與同組尼加拉瓜成績相同，比較對戰後由中華隊勝出，以分組第一晉級複賽，複賽將分別與A組前3名日本、波多黎各、哥倫比亞交手。

今天複賽第一場中華隊碰上預賽5戰全勝的日本隊，本場日本隊第3局和第5局各攻下2分，第6局中華隊滿壘狀況下，余利亞遭到觸身球保送，幫助中華隊得到第1分。

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比賽關鍵出現在第7局上，中華隊展開反攻，楊曜丞造成對方守備失誤，先追回1分，接著林崴敲出安打，再打下1分，雙方剩下1分差，重要時刻余利亞敲出右外野二壘安打，一棒攻下3分，幫助中華隊超前比數，雖然日本隊7局下拿回1分，仍然無法改變戰局，結果1分差落敗。

全場中華隊敲出6支安打，林崴貢獻2安、1打點，余利亞包辦4分打點，表現最為突出。

不過中華隊守備上發生6次失誤，先發投手劉任右投了2.1局，被擊出4支安打，投出3次三振，失掉2分非自責分，後續楊至皓接手中繼1.2局，丟掉2分自責分、吳壬睿中繼1局無失分、楊曜丞後援1局，失掉1分自責分，拜隊友超前比數所賜，獲得比賽勝投，最後一局余念孝成功收尾，拿到救援成功。