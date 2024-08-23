156火球還不夠　張峻瑋目標突破飆更快



▲張峻瑋。（圖／中華棒協提供）

記者陳立勳／新北報導

U23世界盃中華隊近期持續備戰，今天練習賽以6比4打敗新北禾聯成棒隊，中華隊18歲投手張峻瑋中繼2局沒失分，張峻瑋自評，「球速還沒有回來。」

今天比賽張峻瑋接在陳冠穎之後登板，總計中繼2局，被敲出1支安打，無失分，最快球速148公里，

評價今天整體表現，張峻瑋透露，「前一次實戰已經是7月22日，快一個月沒有出賽，比較著急的是球速，球速還沒有回來，這段時間主要都是休息與調整，搭配體能與重量訓練。」

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張峻瑋認為，「球速還沒有很好，已經出力丟了，以為還可以投更快，但還是沒有達到預期，還是要慢慢調整。」

過去最快球速投到156公里，張峻瑋本次參加U23世界盃，張峻瑋表示，「除了幫助球隊拿到冠軍之外，也想要突破自己的球速，想要投到157公里或是158公里。」

張峻瑋認為，「高中最快球速有156公里，但到了不同層級，不能夠停下來，球速想要繼續增加。」

被教練團定位擔任先發投手，張峻瑋表示，「先發投手控球需要更精準，目前控球還沒有很好，教練一直在要求控球，國際賽碰到更強的打者，不可能像在高中，直接投直球進去，打者都很會選球，而且很會打。」

先前到美國與上NCAA大學明星隊對決，張峻瑋有所體會，「只要投不準，被對手抓到一個缺點，就是一直被打，而且美國投手均速都有150公里以上，如果我想要挑戰旅美，也要把自己提升，希望可以更穩，保持不失分。」