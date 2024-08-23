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林智平開轟、肯特8局失1分　樂天6比1擊退兄弟奪7連勝

記者陳立勳／綜合報導

樂天桃猿23日在台中洲際球場對上中信兄弟，雙方都是派出外籍左投掛帥先發，樂天肯特（Matt Kent）碰上中信艾士特（Eric Stout），本場樂天林智平單場4打數4安打，包括一發2分砲，貢獻3分打點，幫助球隊6比1贏球，勇奪7連勝，以0.5場勝差緊追龍頭中信。

賽前6連勝的樂天在2局上率先發動攻勢，林泓育安打上壘，下一棒林智平狙擊艾士特，一棒掃出左外野2分打點全壘打，但樂天攻勢還沒完，馬傑森擊出安打，余德龍選到四壞球，接著對方投手發生暴投，馬傑森上到三壘，蔡鎮宇雖然擊出二壘滾地球刺殺，但有1分打點。

2局下陳子豪、詹子賢連續2支二壘打，幫助中信打破鴨蛋，第3局樂天又是林智平，把握得點圈進攻機會，敲出二壘安打，打下1分打點，第7局樂天多添2分保險，最後5分差獲勝。

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樂天打線敲出14支安打，給予肯特火力支援，肯特也展現壓制力，先發8局用了101球，62個好球，被敲出6支安打，投出3次三振，失掉1分自責分，收下本季第2勝。

反觀艾士特表現不算理想，先發5局就用了100球，68個好球，被擊出9支安打，包括1發全壘打，有6次三振，2次四壞球，丟掉4分自責分，吞下本季第5敗。

▲▼中職林智平。（圖／記者李毓康攝）
▲林智平。（圖／記者李毓康攝）  

關鍵字： 中職樂天桃猿

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