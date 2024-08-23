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馬傑森守備有「安定感」　陳瑞振提點8字箴言

▲▼讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合，馬傑森。（圖／記者李毓康攝）
▲馬傑森。（圖／記者李毓康攝）  

記者陳立勳／台北報導

樂天桃猿游擊手馬傑森今年守備方面進步不少，賽前練習時常看到首席教練陳瑞振不時給予提點，陳瑞振提點，「謹慎小心、膽大心細。」

過去並不是球隊固定先發游擊，今年馬傑森一軍出賽80場，寫下生涯單季最多，在游擊區守備有62場，守備率0.981，也是生涯最佳。

談到馬傑森今年守備上的成長，陳瑞振表示，「其實都是從基本開始，先前他有學過基礎，無論是接球角度或是切入點等細節，因此現在練起來，相對比較能夠理解，把基本的做好，久而久之就會讓人有安定感，對於球隊重要性更高，有時候處理好一個球，比擊出安打還重要。」

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陳瑞振透露，「有提醒馬傑森，守備要先做到謹慎小心，才有膽大心細，現在基礎做好了，下一步要繼續突破，像是安打球或是比較困難的球，如何處理起來，這是接下來的課題。」

去年馬傑森守游擊31場，出現7次失誤，今年守了62場，只有5次失誤，陳瑞振表示，「之前他在接球重心不穩定，經過修正之後，狀況有所改善，但失誤是難免，有時候教練也要適時安撫，不要因為守備影響到打擊，培養年輕球員的過程就是這樣，不要因為選手一次失誤，否定他付出的努力。」

關鍵字： 中職樂天桃猿

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