魔鷹致勝2分砲　台鋼7比5送味全4連敗

記者陳立勳／綜合報導

味全龍24日在高雄澄清湖球場對上台鋼雄鷹，此役台鋼靠著洋砲魔鷹（Steven Moya）7局掃出致勝2分砲，終場7比5獲勝，拿到3連勝，味全則是苦吞4連敗。

味全第1局郭嚴文擊出適時二壘打，先打下1分，但台鋼第2局還以顏色，滿壘狀況下張肇元選到四壞球，有1分打點，接著林家鋐擊出二壘滾地球出局，有1分打點，加上對手發生傳球失誤，多跑回1分，台鋼2分超前。

第5局味全追回1分，但台鋼第6局拿到2分，落後3分狀況下，7局上味全蔣少宏掃出左外野3分打點全壘打，一舉扳平比數，7局下洋砲魔鷹從味全後援投手陳禹勳手中轟出右外野2分砲，個人本季第25轟出爐，第8局張肇元遭到三振，抗議好球帶遭到主審驅逐出場，但不影響結果，台鋼以2分差贏球。

[廣告]請繼續往下閱讀...

味全洋投鋼龍（Drew Gagnon）先發5局被擊出3支安打，投出2三振，3次四壞球，失3分，2分自責分，最後無關勝敗，陳禹勳後援1局失2分，承擔本季首敗。

台鋼洋投哈瑪星先發6.2局，被敲出9支安打，包括1發全壘打，送出8次三振，2次四壞球，失5分，僅有1分自責分，同樣無關勝敗，伍祐城中繼0.2局無失分，收下本季第2勝。



▲魔鷹。（圖／記者李毓康攝）