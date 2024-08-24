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統一獅表揚生涯2千安　林益全感謝有舞台

▲統一獅隊林益全與老婆。（圖／統一球團提供）
▲統一獅隊林益全與老婆。（圖／統一球團提供） 

記者陳立勳／綜合報導

統一7-ELEVEn獅一壘手林益全於今年8月14日於嘉義市立棒球場交手味全龍，達成中職生涯個人第2000支安打，今日賽後舉行慶祝儀式，由統一獅董事長涂忠正頒贈紀念獎框，紀載林益全第一安及每百安的對戰成績，總經理蘇泰安致贈紀念獎座， 恭喜他的成就，也感謝他為球隊貢獻。

林益全家人今天親臨現場致贈花束，「益家人」後援會成員也攜帶許多道具及自製看板致意，林益全表示，「其實要謝謝統一獅球團、教練團和一、二軍選手對我的鼓勵。」林益全以1622場出賽創下史上最速紀錄，過程中難免會遇到低潮，他表示，感謝所有給予協助的人，「遇到低潮確實很難熬，要走出來也要一段時間，我也要謝謝家人們在身邊一直鼓勵我、陪伴我。」

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從興農牛、義大犀牛、富邦悍將到統一獅，至今林益全仍對於新人年記憶猶新，無論首安、首轟或再見安打，都在2009年一舉完成，之後更陸續達成連續29場安打、連續10打數安打及完全打擊的亮眼紀錄，林益全回想，「完全打擊那年是進職棒第4年，因為球團全本土政策，當時也不知道那年打完球隊後續發展如何，所以整個球隊氛圍都很低迷，但我們還是把自己的本分做好。」

2015年8月在徐總日擊出個人首支再見全壘打，林益全透露，「在繞壘過程中，腦袋其實是空白的，踏到本壘第一眼就看到師母在流眼淚。慶祝完，師母就過來跟我擁抱道謝，謝謝我幫徐總和師母完成這個夢想，當下鼻子就很酸了。」而這支再見全壘打對林益全而言也別具意義。

從2009年至今，回顧職棒生涯，林益全表示，「感謝每個我待過的球隊，也謝謝統一獅再給我機會和舞台延續棒球生涯。」他也提及，取得季後賽門票是他覺得每位球員每年努力的目標，如果都有去完成或實現，對棒球的熱情會源源不絕， 他也盼望自身對棒球的熱情不要太早中斷，未來有機會能夠幫助更多球員或選手。

統一獅總經理蘇泰安表示，「對於林益全職棒15年達成2000安里程碑，秉持好要更好的精神堅持下去，真的很不簡單，也期許林益全在獅隊能夠盡情發揮，挑戰自己再創佳績，幫助球隊拿下總冠軍榮耀。」

關鍵字： 中職統一7-ELEVEn獅

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