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快訊／大谷翔平41轟出爐　道奇6比5超前光芒

記者陳立勳／綜合報導

洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平今天先發出賽，對上坦帕灣光芒隊，大谷翔平第5局敲出右外野2分打點全壘打，本季第41轟出爐，幫助道奇隊6比5超前。

昨天大谷翔平才用再見滿貫全壘打，完成單季40轟、40盜里程碑，成為大聯盟史上第6位、隊史第1位，只花126場就達成，寫下史上最快紀錄，今日繼續擔任先發指定打擊，排在第1棒。

今日道奇隊派出克蕭（Clayton Kershaw）先發，但1局上局遭到光芒隊狙擊，單局被敲出4支安打，包含2支二壘打，丟掉4分自責分，1局下大谷翔平登場就擊出右外野安打，但下一棒貝茲（Mookie Betts）擊出雙殺打，道奇隊攻勢遭到瓦解。

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第4局大谷翔平靠著捕手妨礙打擊上壘，接著貝茲掃出左外野二壘安打，護送大谷翔平回到本壘得分，後面賀南德茲（Teoscar Hernandez）揮出中外野2分打點全壘打，道奇隊追到1分差。

5局上光芒隊多添1分，但5局下道奇隊反攻來得很快，羅哈斯（Miguel Rojas）擊出適時安打扳平比數，輪到大谷翔平，轟出右外野2分砲，幫助道奇隊6比5反超，這發全壘打擊球初速96.7英里，飛行距離338英尺。

▲▼大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）
▲洛杉磯道奇隊大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）  

關鍵字： MLB大谷翔平棒球

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