盜壘王遇上勁敵岳政華　陳晨威：有競爭才有渴望



▲陳晨威。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／台北報導

樂天桃猿外野手陳晨威今年挑戰盜壘王3連霸，近期受到中信兄弟岳政華強力挑戰，陳晨威認為，「有競爭才有渴望。」

去年陳晨威跑出22次盜壘成功，連莊盜壘王，本季暫時以21盜領先，而岳政華則是以19盜緊追在後。

談到今年盜壘王的競爭，陳晨威表示，「之前不覺得岳政華會這麼積極盜壘，知道是平野惠一總教練要他大膽跑，才會有比較多盜壘嘗試。」

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陳晨威認為，「其實很多人都具備盜壘的能力，主要看願不願意去嘗試，每隊有腳程的選手，教練團通常都是開綠燈，不太會限制盜壘，只是有時候沒那麼有把握，才沒有那麼主動，很多都是看暗號才跑，但岳政華既然有總教練的鼓勵，自然沒有其他擔憂。」

面臨岳政華的追趕，陳晨威表示，「壓力倒是還好，下半季還有很多比賽，記得去年也是一直被追，直到最後幾場才追加盜壘次數，我還是會看場上狀況與球隊需要，現階段不會強求要拚盜壘，還是團隊比較重要，球隊有領先才拚，可能會比較保險。」

同時陳晨威坦言，「盜壘不是每次都會成功，還是以球隊為主，岳政華的起跑做得蠻好，滑壘與撲壘也很有技巧，加上本身速度也快，成功率蠻高的，不過有競爭才會有渴望，只要狀況維持穩定，有上壘機會，都還有跑的機會。」