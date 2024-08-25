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威能帝優質先發收下第10勝　樂天3比2氣走兄弟

記者陳立勳／綜合報導

樂天桃猿25日在台中洲際球場交手中信兄弟，此役樂天洋投威能帝（Pedro Fernandez）表現十分出色，繳出優質先發，終場3比2險勝中信。

一開賽樂天率先得分，陳晨威、朱育賢安打上壘，林泓育補上中外野安打，陳晨威回到本壘得分，加上對方回傳球發生失誤，朱育賢也跑回本壘。

樂天4局上重啟攻勢，林智平內野安打上壘，並且發動盜壘成功，馬傑森敲出適時安打，帶有1分打點，也是隊史第12000分打點，幫助球隊多添1分保險。

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4局下中信展開反擊，王威晨、許基宏連續敲出二壘安打，先打下1分，許基宏生涯700達成，接著曾頌恩揮出中外野安打，再攻下1分。

第8局中信有得分機會，1出局攻上一、三壘，樂天緊急換投莊昕諺，結果讓曾頌恩擊出一壘滾地球，樂天把球傳往本壘，夾殺三壘跑者王威晨，同時許基宏想往三壘跑，也被觸殺出局，錯失大好攻勢，最後1分差落敗。

樂天洋投威能帝先發7局用了102球，77個好球，被擊出7支安打，送出8次三振，沒有任何四死球，失掉2分自責分，獲得本季第10勝。

至於中信先發投手鄭凱文完成5.2局，用了80球，62個好球，被敲出10支安打，投出5次三振，失3分，2分自責分，承擔本季第2敗。

▲樂天桃猿洋將威能帝。（圖／樂天桃猿提供）
▲威能帝。（圖／樂天桃猿提供） 

關鍵字： 中職樂天桃猿棒球

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