5屆金手套被道奇釋出　35歲海沃德轉戰太空人



▲海沃德。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳立勳／綜合報導

美國職棒35歲外野手海沃德（Jason Heyward）先前被洛杉磯道奇隊指定讓渡（DFA），今天傳出將轉戰休士頓太空人隊。

生涯拿過5次外野金手套，海沃德生涯累積180轟，2022年底離開芝加哥小熊隊，去年與道奇隊簽合約，出賽122場，掃出15支全壘打，打擊率0.269，寫下自2019年以來新高。

今年海沃德以1年900萬美元續約，但開季曾經因為受傷缺陣，雖然8月21日敲出致勝代打3分彈，但由於泰勒（Chris Taylor）從傷兵名單歸隊，海沃德被球隊指定讓渡。

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本季海沃德在道奇隊留下出賽63場，有6發全壘打，28分打點，打擊率為0.208，上壘率0.289，長打率0.393。

根據多家美國媒體與大聯盟官網報導，有消息來源指出，海沃德遭到道奇隊指定讓渡，成為自由球員，預計會加入太空人，目前等待體檢通過，合約才會正式生效。

依據美國媒體報導，太空人隊主力外野手塔克（Kyle Tucker）在6月初由於自打球打到脛骨，至今恢復進度緩慢，雖然球隊預計9月有機會歸隊，但目前尚未完全確定，因此球隊持續尋找外野替補人選。