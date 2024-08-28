大谷翔平連3年達成單季150安　道奇2比3不敵金鶯



▲洛杉磯道奇隊大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳立勳／綜合報導

洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平今天在主場先發出賽，對上巴爾的摩金鶯隊，大谷翔平4打數敲出2支安打，連續3年達成單季150安，替球隊跑回1分，但金鶯隊靠著第5局揮出致勝2分砲，終場3比2險勝。

1局下大谷翔平首打席擊出右外野安打，但下一棒貝茲（Mookie Betts）擊出二壘滾地球，形成雙殺打，道奇隊首局無法得分。

金鶯隊2局上先馳得點，歐赫恩（Ryan O'Hearn）一棒掃出右外野陽春全壘打，2局下道奇隊不甘示弱，艾德曼（Tommy Edman）敲出左外野二壘安打，同時藉由對方失誤上到三壘，接著羅哈斯（Miguel Rojas）擊出左外野高飛犧牲打，幫助球隊扳平比數。

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大谷翔平3局上擊出中間方向穿越安打，貝茲仔細選球獲得四壞球保送，賀南德茲（Teoscar Hernandez）敲出左外野適時安打，大谷翔平跑回超前分。

但金鶯隊不是省油的燈，5局上J.哈勒戴（Jackson Holliday）安打上壘後，烏里亞斯（Ramon Urias）敲出左外野2分打點全壘打，再次要回領先。

第6局道奇隊重啟攻勢，賀南德茲敲出中外野二壘打，泰勒（Chris Taylor）選到四壞球，不過大谷翔平擊出三壘上方飛球被接殺，接著兩棒也沒有發揮，錯失得分機會，後續反攻無力，結果1分差輸球。