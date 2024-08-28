申皓瑋超時吞三振　鋒總抗議無用沒改判



▲陳金鋒。（圖／富邦悍將提供）

記者陳立勳／桃園報導

富邦悍將28日在桃園球場交手樂天桃猿，5局上富邦申皓瑋由於超時，被判定三振，結束球隊攻勢，富邦悍將總教練陳金鋒上前抗議，但依舊維持原判。

今年中職加入多項縮短比賽時間的新政策，包括投手在壘上無人需在20秒內啟動投球動作，壘上有人則為25秒內，捕手需在倒數剩餘9秒前雙腳位於捕手區，打者需在倒數剩餘8秒前雙腳進入打擊區，投手在同一打席退板或牽制最多3次，以及延長賽採突破僵局制，就是希望能加速比賽進行。

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中職本季多次出現打者超時遭到三振，包括4月4日味全龍捕手蔣少宏因為倒數剩餘8秒前沒進入擊球區，被判好球導致三振出局，5月8日樂天桃猿林泓育、7月9日台鋼洋砲魔鷹（Steven Moya）也都出現一樣狀況。

前4局樂天2比1領先富邦，5局上富邦進攻，李宗賢藉由游擊手失誤上壘，2出局之後，輪到申皓瑋打擊，被裁判認定超時打擊，要記一個好球，結果形成三振，申皓瑋只好摸摸鼻子下場。

申皓瑋被認定超時之後，富邦總教練陳金鋒上前詢問，爭取申皓瑋沒有超時打擊，不過最後沒有改變主審的判決，仍以三振收場。

6月10日中信兄弟與富邦悍將之戰，6局下中信左投魏碩成被判定投球超時保送，間接讓悍將跑回追平分，當時打者也是申皓瑋，當下裁判觀看重播後判定，打者沒有違規，投手違反秒數，不過賽後中職賽務組承認誤判，