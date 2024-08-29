職棒投手助陣U23中華隊　郭李建夫有使用說明書



▲U23中華隊。（圖／中華棒協提供）

記者陳立勳／天母報導

U23中華隊這兩天與U18亞青中華隊打練習賽，U23中華隊9月1日飛往中國大陸備戰，有關於職棒投手的使用方式，U23中華隊總教練郭李建夫都將一視同仁。

9月1日U23中華隊出發前往紹興，9月3、4日與U23中國大陸隊進行練習賽，9月6日展開世界盃賽程，這屆與U23中華隊與韓國、荷蘭、委內瑞拉、尼加拉瓜、南非分在同一組，將取前3名晉級複賽。

評估本次分組對手，郭李建夫認為，「韓國、荷蘭、委內瑞拉比較強，已經有情蒐韓國隊，但對於其他球隊還沒有很瞭解，但中南美的球風基本上都差不多，可能會有小聯盟球員加入。」

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本次U23中華隊陣中有不少職棒球員，中華職棒投手有曾家輝、尹柏淮，唯一旅外投手沙子宸，預計31日返台投入集訓，定位將是擔任先發投手。

郭李建夫透露，「沙子宸回來後，會先看他身體狀況，正賽開始前，還會跟U23中國大陸隊打2場熱身賽，透過熱身賽去觀察。」

有關於職棒投手群的投球數限制，郭李建夫表示，「職棒投手都有使用限制，先發投手最多70球，要休息4天，比賽是打7局，選了11個投手，人數上倒是還好，大概就是一視同仁，都會用保護的方式調度。」