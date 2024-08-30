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「常看統一獅比賽」　全紹凱國手初體驗：打給球團看

▲U18中華隊全紹凱。（圖／中華棒協提供）
▲全紹凱。（圖／中華棒協提供） 

記者陳立勳／天母報導

U18亞青中華隊二壘手全紹凱今年在中華職棒選秀被統一7-ELEVEn獅選中，雖然不是台南人，不過全紹凱表示，「蠻常看統一獅的比賽。」

過去沒有太多顯赫資歷，全紹凱今年報名中職選秀，獲得獅隊第4輪指名，簽約金240萬，另有50萬激勵獎金。

順利被獅隊挑中，全紹凱表示，「當時選秀就是設定前5輪，結果在第4輪被選到，蠻喜歡統一獅，先前有一起打練習賽，感覺球隊氣氛很好，包括田子杰、張翔都有認識，也蠻常看統一獅的比賽。」

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近期練習賽打擊狀況穩定，被教練團設定在第2棒，全紹凱透露，「第一次穿上中華隊球衣，希望表現好一點，表現給統一獅球團看，對我有好的印象，到職棒會有競爭，成長才會比較快，希望可以盡快上一軍。」

全紹凱表示，「這次亞青賽以二壘為主，打擊爆發力是比較有自信的部分，高三這一年進步蠻多，包括抗壓力、觀念，以及打擊技巧都有。」

本身是二壘手，全紹凱提到，「蠻欣賞中信兄弟岳東華，不僅打擊爆發力，守備也蠻穩定，另外，林靖凱的守備也很好。」

此外，全紹凱認為，「先前有時候打擊太過急躁，一急躁就打不好，最近有上心理課，感覺還不錯，比較不會想太多，把本份做好，壓力就不會那麼大。」

關鍵字： U18中職統一7-ELEVEn獅全紹凱棒球

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