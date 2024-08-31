郭天信、郭嚴文把氣打開　李凱威再見安：比全壘打還爽

記者陳立勳／天母報導

味全龍31日延長賽10局3比2逆轉統一7-ELEVEn獅，味全李凱威揮出再見安打，也是個人生涯第2次，獲選單場最有價值球員。



▲李凱威。（圖／記者黃克翔攝）

前9局兩隊打平，進入延長賽突破僵局，統一10局上有分數進帳，陳傑憲、潘傑楷串連安打，攻下超前分，10局下林孝程從統一終結者裴瑞茲（Hector Perez）手中擊出追平安打，下一棒李凱威敲出再見安打。

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本場李凱威5打數敲出2支安打，最重要的就是第10局再見安打，李凱威坦言，「第10局那次打擊其實沒有想什麼，對方是很好的投手，想說可以多纏鬥幾球，挑比較好打的球，前兩顆揮空是對方投的很刁鑽，剛好打到那一顆是比較沒有變化的球。」

李凱威認為，「其實前半段我們沒有打得很差，差在一股氣沒有打出來，第10局從郭天信的內野安打開始，還有郭嚴文學長的二壘打，把氣都打開了。」

繼2023年10月13日對統一7-ELEVEn獅出現再見安，今天是李凱威生涯第2次再見安，李凱威笑說，「很爽，比打全壘打還爽，有當英雄的感覺。」

今天味全贏球後，下半季戰績往上提升到第3名，李凱威表示，「球隊目標一直都是要打季後賽，想說把每一場比賽完成好，結果自然就會好，後面再努力。」