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逆轉3分砲太興奮　高宇杰不好意思：動作有點太大

記者陳立勳／新莊報導

中信兄弟1日8比5逆轉富邦悍將，單周5戰全勝，中信捕手高宇杰第9局轟出致勝3分彈，成為今天球隊贏球最大功臣。

▲中信兄弟高宇杰。（圖／中信兄弟提供）
▲高宇杰。（圖／中信兄弟提供） 

今天高宇杰前3次打擊沒有表現，第9局從富邦曾峻岳手中敲出超前3分砲，不僅是勝利打點，獲選單場最有價值球員。

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談到第9局那次關鍵打擊，高宇杰表示，「希望自己能打到球，打紮實一點，前面2好球自己很緊張，怕沒有什麼貢獻，想說把球打到外野，就是抓高的球打，第一顆有點低，沒有揮，第二球有點急，全壘打那一球就是把打擊動作縮小，確實擊到球。」

本季打擊方面有所進步，高宇杰認為，「上去就是相信自己，不用去想之前的狀況，今年是新的一年，就是大膽去做，前面有好的表現，慢慢就有自信。」

今天高宇杰從曾峻岳手中敲出致勝3分砲，也是兩人對戰首支安打，高宇杰表示，「很意外，全壘打也很意外，很高興自己有貢獻。」

高宇杰表示，「前面許基宏敲出安打，還有詹子賢的安打也很關鍵，很高興攻勢有延續下去，打出去很高興，很亢奮，不好意思動作有點太大，自己有點太興奮。」

本周中信5戰全勝，高宇杰表示，「每次贏球都很高興，球隊狀況都保持得很好，做好自己的工作，保持下去就不會差太多。」

今天與新洋投象騎士（Angel Sanchez）搭配，高宇杰評價，「這是他第一場出賽，天氣有點熱，手可能有點滑，球質都還不錯，失投球有被對手掌握住，相信下一場會不一樣。」

關鍵字： 中職中信兄弟

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