象騎士初登板對富邦丟5分　平野：中職打者水準很高

記者陳立勳／新莊報導

中信兄弟1日8比5逆轉富邦悍將，單周5戰全勝，中信兄弟洋投象騎士（Angel Sanchez）一軍首次亮相，5局丟5分，賽後中信兄弟日籍總教練平野惠一評價投球內容。



▲象騎士。（圖／中信兄弟提供）

本場中信新洋投象騎士一軍初登板，5局用了80球，51個好球，被敲出8支安打，投出4次三振，3次四壞球，丟掉5分自責分，最後無關勝敗。

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談到今天象騎士表現，平野惠一認為，「到第4局之前，都是非常完美的投球，富邦的打者也都很棒，看了很多球，在習慣之後，很快做出應對，我想要告訴投手們要注意，在領先狀況下送出保送，很容易造成失分。」

平野惠一強調，「選手必須去研究對方投手與打者，壓制對方0分，不是理所當然，一局失掉5分確實是有點多，投手可以盡快踩住煞車，盡量減少失分，投手有很多時間可以準備，如果更熟悉打者的優缺點，可以從中去發揮，打者最重要的是球來的軌道與節奏，少失1分是1分，這場比賽對於象騎士來說是很好的經驗，知道中華職棒打者水準是很高的。」

今天中信從領先打到落後，最後再逆轉奪勝，平野惠一表示，「今天是兄弟象創隊40周年，有很多力量聚集在一起，今天有非常多兄弟球迷為我們加油，都已經先得到4分，是不能輸的比賽，雖然中間被逆轉，變成比較緊張的場面，但最後是很好的勝利。」

第9局高宇杰從富邦終結者曾峻岳手中敲出超前3分砲，成為勝利打點，平野惠一提到，「高宇杰表現很出色，前面的打線串連也很重要，沒有前面打者串連，也不會有這發3分砲。」

這禮拜5戰全勝，下半季戰績穩居第一，平野惠一表示，「去年我們是第4名的球隊，今年春訓開始告訴大家是挑戰者，一場比一場更強，直到最後都會抱持這樣的心態。」