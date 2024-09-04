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12強60人下周提出　蔡其昌：李灝宇、劉致榮受傷恐不選

▲中職會長蔡其昌到天母棒球場為U18中華隊加油 。（圖／中華職棒提供）

▲中職會長蔡其昌到天母棒球場為U18中華隊加油 。（圖／中華職棒提供）  

記者陳立勳／天母報導

世界12強賽將於11月開打，先前由12強中華隊總教練曾豪駒領軍到美國情蒐，近期已經返台，中華職棒會長蔡其昌今天來到天母球場發放加菜金給U18亞青賽中華隊，並且報告情蒐團隊進度。

12強A組在11月10日到11月14日在墨西哥進行，隊伍包括墨西哥、美國、荷蘭、巴拿馬、委內瑞拉、波多黎各，B組在11月13日到11月18 日在台灣進行，分組有中華隊、日本、韓國、多明尼加、澳洲、古巴。

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8月20日中華隊總教練曾豪駒、情蒐統籌教練陳瑞昌啟程赴美，觀察旅外球員出賽近況，蔡其昌表示，「已經回來台灣，中間每一站都有書面報告，我也有看到，主要提供給楊清瓏秘書長與選訓委員，大家都是職業隊，有涉及到球季結束後繼續使用的限制，導致選訓委員會有選不選的依據。」

蔡其昌舉例，「比如說使用限制很多，像是投手只能投30球，一個名額只給投30球的投手，哪怕是很好的選手，可能會有所取捨，還要是看現實考量。」

同時蔡其昌表示，「第二部分是受傷的球員，例如李灝宇與劉致榮，受傷不太可能選，不是好的狀態，扣除掉受傷與使用限制很多的球員，選訓委員會一起考量，受傷是絕對不選，受限制的球員，則是要衡量值不值得選，選出旅外最好的組合，搭配中職好手。」

蔡其昌坦言，「李灝宇與劉致榮受傷都很可惜，原本我認為會入選的，但我們還是有信心，還是有可用之兵可以挑，選訓委員可以挑出最強國家隊。」

此外，蔡其昌透露，「9月9日召開12強選訓會議，提出60人名單，接著剩下最後一次正式名單。」

關鍵字： 旅美球員12強

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