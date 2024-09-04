大谷翔平重返天使主場掃三壘打、延長賽被保送　道奇10局6比2勝出

Shohei for the tie, Mookie for the lead! pic.twitter.com/seeyRQpwwm — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) September 4, 2024

記者陳立勳／綜合報導

洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平今天在客場先發出賽，對上前東家洛杉磯天使隊，此役大谷翔平第3局掃出帶有打點的三壘打，延長賽10局上，天使故意保送大谷翔平，隨後貝茲（Mookie Betts）轟出3分砲，道奇一舉攻下4分，6比2擊敗天使。

本季大谷翔平累積44轟、46盜，今天是例行賽首次重返老東家天使隊主場，持續挑戰50轟、50盜紀錄，賽前天使隊主場在大螢幕出現歡迎大谷翔平回來字樣，列出大谷翔平在2021年、2023年贏得美國聯盟最有價值球員，以及2018年美國聯盟新人王等成就。

大谷翔平擔任先發指定打擊，排在第1棒，面對天使隊先發左投狄莫斯（Reid Detmers）。首局上場打擊，接受天使隊球迷歡呼，結果擊出一壘滾地球刺殺出局。

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天使隊第2局發動攻勢，奧佩（Logan O'Hoppe）掃出中外野陽春全壘打，幫助球隊率先得分，第3局大谷翔平敲出右外野三壘安打，先打回1分，天使隊提出「場地二壘安打」的挑戰，結果維持原判，接著貝茲補上左外野安打，送回大谷翔平，道奇隊超前比數。

5局下天使隊開路先鋒瓦德（Taylor Ward）轟出右外野陽春全壘打，兩隊再度打成平手，第5局和第8局大谷翔平上場打擊都遭到三振，比賽進入延長賽突破僵局。

10局上道奇隊有分數進帳，羅哈斯（Miguel Rojas）敲出關鍵安打，有1分打點，2出局後天使隊選擇故意四壞球大谷翔平，不料被貝茲轟出3分砲，天使隊10局下沒有得分，最後4分差落敗。

大谷翔平總計4打數敲出1支安打，被三振2次，被保送1次，替球隊跑回2分，打擊率0.292。



▲洛杉磯道奇隊大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）