蔡其昌發U18中華隊6萬加菜金　喊話柯敬賢要上大聯盟



▲中華職棒會長蔡其昌發加菜金給U18亞青中華隊。（圖／中華職棒提供）

記者陳立勳／天母報導

U18亞青賽中華隊今天晚間預賽第3場交手泰國，賽前中華職棒會長蔡其昌來贈送新台幣6萬元加菜金，同時向旅美球員柯敬賢喊話要上大聯盟。

前天中華隊1比0完封韓國，蔡其昌表示，「前天因個人行程安排沒有到球場，跑行程空檔透過轉播關注比賽，比賽過程很緊張，我們上壘就希望得分、對方上壘就緊張，看得出投手壓制力都很夠，球速150起跳。高中生水準看得出進步很多，但進入職業還要時間銜接，也是學習過程。」

今天中華隊要對上泰國，後面複賽將對到日本，蔡其昌提到，「比賽輸贏很重要，但是把拚勁拿出來，比勝負更重要，那天看到投手展現決心，沒有讓對方有一點機會，分數有一點緊張，分數得不夠多，接下來全力以赴，運動家精神最重要，大家都很關注U18比賽。」

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蔡其昌對柯敬賢喊話，「希望柯敬賢留在美國，先不要太早回來，不是不歡迎你，是希望你上了大聯盟之後再回來。」

U18複賽首戰將對決強敵日本，蔡其昌表示，「希望選手拿出拚勁，表現出平常練習的成果。」



▲中華職棒會長蔡其昌發加菜金給U18亞青中華隊。（圖／中華職棒提供）