U18下一戰對日本先發有人選　吳柏宏：換投要快一點



▲吳柏宏。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／天母報導

U18中華隊今天21比0提前在5局扣倒泰國隊，預賽3連勝晉級複賽，後天複賽首場強碰日本，中華隊總教練吳柏宏心中有先發投手人選正在考慮。

今天中華隊投手輪番上陣，哀宥宇、陽念希中繼1局，連續飆出3次三振，最快球速151公里，陳世展、邱立璿、曾偉喆各投1局，5名投手都沒有失分。

比賽只打了5局，吳柏宏透露，「原本張宥謙是排在第6個投手，沒有機會上場，前面因為分數拉開，所以臨時跟他說，今天以打者角色上場，今天對方投手球速不快，希望打者把擊球節奏做好，對於後面有更大幫助。」

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預賽3連勝晉級，後天複賽首戰碰上日本，吳柏宏表示，「因為我們先對日本，隔天韓國才對日本，我們沒辦法掌握對戰的勝負，還是要全力搶勝，跟投手教練討論，用什麼方式安排哪個投手先上，才能贏下這場球。」

面對強敵日本，吳柏宏透露，「先發投手人選包括曾偉喆、陳睦衡、哀宥宇、林鉑濬、陽念希也都有考慮，隔天是對菲律賓，好的投手都要押在這一場，有任何狀況換投要快一點。」

吳柏宏認為，「對日本這場要保有勝利，才能打進冠軍戰，今天陽念希球速有出來，但進壘角度要再調整一下，或許會更好，今天有投到151公里，他其實有這個能力，面對強度比較高的球隊，要能展現這種威力，對於旅外才有幫助。」