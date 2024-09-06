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鋼龍下二軍有原因　梁家榮重返樂天先發打線

▲味全龍隊洋將鋼龍。（圖／味全龍隊提供）
▲鋼龍。（圖／味全龍隊提供） 

記者陳立勳／桃園報導

味全龍6日在桃園球場交手樂天桃猿，今日雙方都有球員異動，其中味全洋投鋼龍（Drew Gagnon）昨天面對富邦悍將先發，繳出7局無失分，幫助球隊打下5連勝，今天被放到二軍，味全總教練葉君璋說明考量。

昨天鋼龍先發7局用了92球，60個好球，被敲出5支安打，投出3次三振，3次四壞球，無失分，繳出優質先發，獲得本季第9勝，拿到單場最有價值球員。

今天選擇把鋼龍放到二軍，按照葉君璋規劃，「明天是徐若熙先發，周日則是伍鐸（Bryan Woodall）先發，選擇讓鋼龍下二軍，主要是考量下禮拜要碰上中信兄弟，艾璞樂（Tyler Eppler）對戰成績上比鋼龍好。」

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至於樂天桃猿三壘手梁家榮8月中在花蓮比賽腳踝扭到，今天重新回到一軍，古久保健二表示，「梁家榮身體已經沒有問題，今天可以回到先發陣容。」

此外，今天U23世界盃開打，中華隊派出效力樂天桃猿的投手曾家輝先發，古久保健二透露，「有稍微看一下比賽，剛好看到保送後失分，這點可能需要改善。」

古久保健二提到，「能打國際賽，多吸收經驗，雖然穿上中華隊球衣有壓力，也是很難得的機會。」

關鍵字： 中職味全龍

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