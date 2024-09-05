運動雲

>

自評「離去年狀態還很遠」　鋼龍觀察克魯茲效應

▲味全龍隊洋將鋼龍。（圖／味全龍隊提供）
▲鋼龍。（圖／味全龍隊提供） 

記者陳立勳／新莊報導

味全龍5日5比0完封富邦悍將，味全洋投鋼龍（Drew Gagnon）繳出7局無失分，幫助球隊打下5連勝，賽後鋼龍表示，「還是離去年狀態很遠。」

鋼龍本場先發7局用了92球，60個好球，被敲出5支安打，投出3次三振，3次四壞球，無失分，繳出優質先發，獲得本季第9勝，拿到單場最有價值球員。

評價今天整體發揮，鋼龍表示，「就像上一次比賽一樣，第1局有一些狀況，後面成功調整自己，今年4洋投輪值，大家都不希望是被拉出名單的那個人，前一次我下二軍，有15天的休息，有很好的調整，做一些準備，沉靜一下自己的心情。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

鋼龍認為，「今天控球上還沒有之前那麼好，至少還在掌握之中，今天結果是好的。」

去年拿到勝投與三振雙冠王，鋼龍坦言，「還是離去年狀態很遠，這兩場狀況還不是很好，上一場速球比較好，就可以多用一點，今天速球沒有那麼好，混搭一些變化球，還不到去年的感覺，但一步一步越來越接近。」

今天鋼龍收下第9勝，有機會挑戰連3季單季至少10勝，鋼龍表示，「當然還是想追求，但勝投不在投手掌握之中，有時候沒失分，但可能沒有勝投，當然希望可以達成，但不能強求。」

另外，味全總教練葉君璋點名外籍打擊教練克魯茲（Tommy Cruz）加入球隊後，替球隊帶來好的氛圍，對此鋼龍觀察，「我們球隊才5年，還是很年輕的球隊，球員選秀進來大概才24歲到26歲，克魯茲對我們幫助真的很大，帶給大家很多氣氛，讓大家專注在該做的事情上，這一點很棒。」

關鍵字： 中職味全龍棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

鋼龍好投省牛棚　葉總點名克魯茲「帶來好氛圍」

鋼龍好投省牛棚　葉總點名克魯茲「帶來好氛圍」

鋼龍7局無失分助味全5連勝　富邦苦吞本季最長6連敗

鋼龍7局無失分助味全5連勝　富邦苦吞本季最長6連敗

國防部長合體！　顧立雄開球給張育成接

國防部長合體！　顧立雄開球給張育成接

「每次受傷都是經驗」　張進德已有訓練計畫

「每次受傷都是經驗」　張進德已有訓練計畫

控球出狀況「心急」　呂詠臻看影片找到原因

控球出狀況「心急」　呂詠臻看影片找到原因

多觀察張進德身體幾天　王正棠跑壘不是百分百

多觀察張進德身體幾天　王正棠跑壘不是百分百

董子恩致命漏接輸球　鋒總沒責備：讓他自己想想

董子恩致命漏接輸球　鋒總沒責備：讓他自己想想

被強襲球打到臉開刀　吳念庭出院：要等我喔

被強襲球打到臉開刀　吳念庭出院：要等我喔

首安出現「放下心中大石」　張宥謙爭取信任投日韓

首安出現「放下心中大石」　張宥謙爭取信任投日韓

日本派甲子園最好投手　張趙紘期待：觀眾多更振奮

日本派甲子園最好投手　張趙紘期待：觀眾多更振奮

深V妹甜笑就狂晃！超暈「25秒影片」　神人開門　網暴動：和平獎頒給妳

熱門新聞

快訊／大爆冷！奧運雙金「麟洋配」意外淘汰　台北公開賽止步16強

吉力吉撈鞏冠9局自請下場？葉總解釋換捕原因

感動！生涯最終戰交手戴資穎　149公分楊育綺淚灑球場無憾

快訊／王齊麟大失常為哪樁？　李洋：他陷在自己的負面漩渦

台中霸龍隊「類三軍」人才庫　兄弟簽3名自培選手

快訊／「神奇小子」陳柏諺初登帕運寫驚奇！打落前金牌得主擠身4強獎牌到手

讀者回應

﻿

熱門新聞

1麟洋配意外淘汰　台北公開賽止步16強

2吉力吉撈自請下場？葉總解釋換捕原因

3生涯終戰交手戴資穎　楊育綺落淚無憾

4王齊麟大失常　李洋：陷在負面漩渦

5霸龍隊「人才庫」　兄弟簽3名自培

最新新聞

1「離去年很遠」　鋼龍觀察克魯茲

2鋼龍好投省牛棚　葉總點名克魯茲

3夢想家仙台交流賽吞敗　主帥不擔心

4擊退麟洋配　劉廣珩：從沒想過

5鋼龍助味全5連勝　富邦最長6連敗

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

吉力吉撈鞏冠「大難不死」敲致勝安　葉總：金鋒應該有感覺

大谷翔平單場3盜超狂！　持續往「50轟50盜」邁進

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

開幕戰先發投手陳睦衡7K好投　U18中華1比0完封韓國奪首勝

#大谷翔平 單場3盜超狂！持續往「50轟50盜」邁進

週刊爆「天后闆妹老公包養嫩妹」　逼墮胎對話曝光：不可能生！

孫其君醜聞纏身淡出演藝圈　「轉戰英文家教」4年賺8萬

男喜獲玩具「合體飛車」　兩車前後合體→獨角獸

雲林飼料廠吊車吊臂斷裂　4工人6m高墜落...至少3死

妹妹畫技比大人還鬼　超強臨摹直接驚艷媽
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366