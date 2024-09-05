自評「離去年狀態還很遠」　鋼龍觀察克魯茲效應



▲鋼龍。（圖／味全龍隊提供）

記者陳立勳／新莊報導

味全龍5日5比0完封富邦悍將，味全洋投鋼龍（Drew Gagnon）繳出7局無失分，幫助球隊打下5連勝，賽後鋼龍表示，「還是離去年狀態很遠。」

鋼龍本場先發7局用了92球，60個好球，被敲出5支安打，投出3次三振，3次四壞球，無失分，繳出優質先發，獲得本季第9勝，拿到單場最有價值球員。

評價今天整體發揮，鋼龍表示，「就像上一次比賽一樣，第1局有一些狀況，後面成功調整自己，今年4洋投輪值，大家都不希望是被拉出名單的那個人，前一次我下二軍，有15天的休息，有很好的調整，做一些準備，沉靜一下自己的心情。」

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鋼龍認為，「今天控球上還沒有之前那麼好，至少還在掌握之中，今天結果是好的。」

去年拿到勝投與三振雙冠王，鋼龍坦言，「還是離去年狀態很遠，這兩場狀況還不是很好，上一場速球比較好，就可以多用一點，今天速球沒有那麼好，混搭一些變化球，還不到去年的感覺，但一步一步越來越接近。」

今天鋼龍收下第9勝，有機會挑戰連3季單季至少10勝，鋼龍表示，「當然還是想追求，但勝投不在投手掌握之中，有時候沒失分，但可能沒有勝投，當然希望可以達成，但不能強求。」

另外，味全總教練葉君璋點名外籍打擊教練克魯茲（Tommy Cruz）加入球隊後，替球隊帶來好的氛圍，對此鋼龍觀察，「我們球隊才5年，還是很年輕的球隊，球員選秀進來大概才24歲到26歲，克魯茲對我們幫助真的很大，帶給大家很多氣氛，讓大家專注在該做的事情上，這一點很棒。」