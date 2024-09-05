鋼龍好投省牛棚　葉總點名克魯茲「帶來好氛圍」



▲葉君璋。（圖／味全龍隊提供）

記者陳立勳／新莊報導

味全龍5日5比0完封富邦悍將，味全洋投鋼龍（Drew Gagnon）繳出7局無失分，幫助球隊打下5連勝，賽後味全總教練葉君璋表示，「克魯茲（Tommy Cruz）帶來很好的氛圍。」

今天鋼龍7局用了92球，60個好球，被敲出5支安打，投出3次三振，3次四壞球，無失分，繳出優質先發，獲得本季第9勝，拿到單場最有價值球員。

談到今天鋼龍投球內容，葉君璋認為，「鋼龍今天一開始狀況沒有很穩定，過程中轉換配球方式，達到蠻好的效果，這場比賽用球數蠻精簡，我們牛棚使用蠻多的，今天也讓牛棚有喘息的機會。」

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本場味全面對富邦新洋投班恩（Ben Braymer），4局就攻下5分，葉君璋表示，「打擊教練有做一些觀察，雖然安打數沒有很多，重要時候都可以發揮，這是球隊現在轉變的點。」

球隊打下5連勝，葉君璋表示，「有時候是心態上的問題，克魯茲教練來之後，最大差別在這個球隊造成很好的氛圍，慢慢找到機會的感覺，也是蠻重要的。」

不過葉君璋強調，「今年球隊有時候連勝或是連敗都有，重點是接下來每一場都打好，這一點蠻重要的，每一場把握住，好好的表現，就看最後的結果。」