鋼龍7局無失分助味全5連勝　富邦苦吞本季最長6連敗

記者陳立勳／新莊報導

味全龍5日在新莊球場面對富邦悍將，此役味全第2局靠著安打與對方失誤，一舉攻下3分，搭配洋投鋼龍（Drew Gagnon）先發7局無失分，終場5比0完封富邦，打下5連勝，富邦吞下本季最長6連敗。

本場富邦推出洋投班恩（Ben Braymer）先發，第2局遭遇亂流，先四壞球保送拿莫．伊漾、劉基鴻，再被張祐嘉敲安，滿壘狀況下，林孝程遭到觸身球保送，兵不血刃得到1分，李凱威擊出一壘滾地球，對方先封殺本壘，但傳往一壘時發生暴傳，張祐嘉跑回本壘得分，接著張政禹採用突襲短打成功，再打回1分。

第4局味全持續搶攻，李凱威安打上壘，張政禹敲出右外野三壘安打，帶有1分打點，後面郭天信補上中外野高飛犧牲打，味全取得5比0領先。

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富邦第8局曾經無人出局攻上一、二壘，但後面三棒池恩齊、張育成、孔念恩都沒能建功，結果富邦遭到完封，苦吞新莊主場6連敗，追平球團史紀錄。

班恩投完4局退場，總計用了84球，48個好球，被擊出5支安打，投出3次三振，4次四壞球，失5分，3分自責分，承擔來台2連敗。

反觀味全洋投鋼龍7局用了92球，60個好球，被敲出5支安打，投出3次三振，3次四壞球，無失分，繳出優質先發，獲得本季第9勝。



▲鋼龍。（圖／味全龍隊提供）