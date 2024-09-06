沈鈺傑實現承諾　招待威廉波特小英雄VIP包廂看球



▲胡諺鈞與樂天桃猿副領隊沈鈺傑。（圖／樂天桃猿提供）

記者陳立勳／桃園報導

龜山國小今年代表亞太區參加威廉波特少棒賽，最後獲得亞軍，樂天桃猿副領隊沈鈺傑先前擔任電視台球評，比賽中提到只要胡諺鈞敲出安打，就要邀請他到桃園球場VIP席看球，今天也實現承諾。

上個月威廉波特冠軍戰龜山國小1比2不敵美國佛羅里達州代表隊，沈鈺傑在轉播講評時說到，只要胡諺鈞敲出安打，就邀請他到VIP包廂觀戰。

沈鈺傑透露，「知道胡諺鈞本身是樂天桃猿球迷，結果他在冠軍戰真的打了1分打點，要按照約定邀請他來坐VIP包廂，我把球評費用拿出來，買打擊手套給他們，送給小朋友使用，他們是台灣棒球的未來。」

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同時沈鈺傑提到，「兩年前我有跟福林國小去威廉波特，轉播單位才找我去當球評，轉播當下有很多在威廉波特的回憶。」

本身是樂天桃猿球迷，今天來到桃園球場，胡諺鈞笑說，「很開心，在威廉波特冠軍戰有為球隊建功。」

此外，今天樂天邀請奪得「世界次青少棒錦標賽」世界冠軍的新明國中，以及「威廉波特世界少棒錦標賽」亞軍的龜山國小來主場開球，龜山國小總教練李政達正好遇到2009年威廉波特子弟兵瑪仕革斯．俄霸律尼，以及當年對手樂天洋投魔神樂（Marcelo Martinez）。」



▲瑪仕革斯．俄霸律尼、李政達、魔神樂。（圖／樂天桃猿提供）