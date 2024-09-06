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牽線鈴木駿輔到全越　陳冠宇約定「高塩」模式再回來

▲樂天桃猿洋將鈴木駿輔。（圖／樂天桃猿提供）
▲日籍投手鈴木駿輔。（圖／樂天桃猿提供）  

記者陳立勳／桃園報導

樂天桃猿26歲日籍投手鈴木駿輔今年季中遭到註銷，合約到期後轉戰業餘，加入全越運動棒球隊，其中樂天左投陳冠宇幫忙牽線，期待未來能在中華職棒場上相見。

來台前鈴木駿輔曾效力棒球挑戰聯盟的信濃大羚羊隊，拿過聯盟投手三冠王，被譽為日本獨聯最強投手，今年在中華職棒留下10場出賽，有7場先發，戰績3勝4敗，防禦率5.55。

昨天全越運動宣布鈴木駿輔加入，目前已經投入球隊訓練，過去待過全越運動棒球隊的陳冠宇也幫忙牽線，陳冠宇認為，「就是盡一份力，帶他去參觀全越運動的訓練環境，他想要留在台灣，也想投回中職。」

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今年跟鈴木駿輔當隊友，陳冠宇認為，「他真的很認真，跟隊友們互動也很好，蠻喜歡嘗試新的東西，像是先前他在日本獨立聯盟，也有接到小聯盟球隊邀請，但選擇來台灣發展，想要長期留在台灣。」

陳冠宇坦言，「中職洋將名額有限，剛好高塩將樹今年有來中職選秀，也跟他聊了很多，想要循高塩將樹的模式回歸中職，他本身也有很強烈的意志。」

不過陳冠宇分析，「下定決定很重要，如果只待2到3年就回去日本就很可惜，意志力蠻重要，業餘環境與職棒有差，如果能夠忍耐，加入中職還可以多一筆簽約金，比起回到日本獨立聯盟，留在台灣更適合。」

此外，陳冠宇表示，「鈴木駿輔是是有能力的，希望他能撐到可以選秀的那一天，我們有約定在中職場上再見。」

▲樂天桃猿投手陳冠宇。（圖／記者林敬旻攝）
▲陳冠宇。（圖／記者林敬旻攝）  

關鍵字： 中職樂天桃猿

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