運動雲

>

徐若熙年度局數快用光　季後賽、12強難參戰

▲味全龍隊投手徐若熙。（圖／味全龍隊提供）
▲徐若熙。（圖／味全龍隊提供）  

記者陳立勳／桃園報導

味全龍本土王牌投手徐若熙近4場投出優質先發，8月28日下二軍，本周末將回到先發輪值，考量年度投球局數，今年例行賽大概剩下2場到3場出賽空間。

前年徐若熙動了右手肘韌帶置換手術，去年季中回到一軍，一路投到總冠軍戰與季後的亞洲棒球錦標賽，表現十分優異。

球隊為了保護徐若熙，控管年度投球局數，今年季中曾調往牛棚出賽，最近4場先發，全部都是優質先發，24局只有3分自責分，其中8月27日面對中信兄弟，先發6局僅失1分自責分，8月28日被放到二軍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

按照教練團規劃，徐若熙現在只要出賽，一定會超過2021年的81局，因此每一場比賽投完，會評估身體狀況，詢問他的意見，也不會勉強，會逐場來觀察。

本周徐若熙正常登板，味全龍總教練葉君璋表示，「有詢問過徐若熙的狀況，目前想法就是拉長先發後的休息天數，總之今年度投球局數就是控制在80局到100局之間，不會超過100局，大概還有2場到3場例行賽可以投。」

依照教練團想法，站在保護徐若熙立場，既然今年度投球局數達標，即使味全打進季後賽，也不會再登板，因此11月世界12強賽基本上無法參加，到了明年經典賽資格賽，又是全新年度，仍有機會披上中華隊戰袍。

關鍵字： 中職味全龍

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

兄弟10局再見保送勝統一　張育成開轟助富邦中止6連敗

兄弟10局再見保送勝統一　張育成開轟助富邦中止6連敗

克魯茲炒熱味全6連勝　劉基鴻：氣氛營造得更好

克魯茲炒熱味全6連勝　劉基鴻：氣氛營造得更好

味全龍逆襲樂天奪6連勝　葉總感動：球員不服輸

味全龍逆襲樂天奪6連勝　葉總感動：球員不服輸

味全龍5分大局逆轉秀　8比4力克樂天勇奪6連勝

味全龍5分大局逆轉秀　8比4力克樂天勇奪6連勝

牽線鈴木駿輔到全越　陳冠宇約定「高塩」模式再回來

牽線鈴木駿輔到全越　陳冠宇約定「高塩」模式再回來

樂天桃猿回饋基層　捐贈新明國中、龜山國小球具

樂天桃猿回饋基層　捐贈新明國中、龜山國小球具

林泓育送全隊紀念T恤　說好開賣日一起穿

林泓育送全隊紀念T恤　說好開賣日一起穿

沈鈺傑實現承諾　招待威廉波特小英雄VIP包廂看球

沈鈺傑實現承諾　招待威廉波特小英雄VIP包廂看球

鋼龍下二軍有原因　梁家榮重返樂天先發打線

鋼龍下二軍有原因　梁家榮重返樂天先發打線

「離去年狀態還很遠」　鋼龍看見克魯茲效應

「離去年狀態還很遠」　鋼龍看見克魯茲效應

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

熱門新聞

徐若熙年度局數快用光　季後賽、12強難參戰

兄弟10局再見保送勝統一　張育成開轟助富邦中止6連敗

湖人簽回21歲體能怪物　他差點囊括NBA季中賽、總決賽雙冠

快訊／中華隊守備「誤」事0比1遭日本完封　爭冠與否看明天

對日本復仇失敗　柯敬賢賽後自責落淚

法國射手拒巫師兩年約轉戰歐洲　「不想在NBA爛隊當導師」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1徐若熙局數快光　季後賽、12強難

2兄弟再見保送　張育成助止6連敗

3湖人簽回21歲體能怪物　他差點創紀錄

4中華隊守備「誤」事0比1遭完封

5對日本復仇失敗　柯敬賢自責落淚

最新新聞

1第12屆WOTD-ETD格鬥賽週日再開！

2徐若熙局數快光　季後賽、12強難

3法國射手轉戰歐洲　拒在NBA爛隊當導師

4兄弟再見保送　張育成助止6連敗

5巴克利：上季就說過湖人勇士很爛

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

台北賽最後一舞意外止步16強　王齊麟賽後自責沒守護李洋！

U18中華隊0比1惜敗日本！　4局「妨礙守備」瓦解滿壘攻勢

生涯最終戰交手戴資穎　楊育綺淚灑球場無憾！

雪乳炸出流量！味全龍橫掃主客場4連勝　下半季助攻神秘力量曝

吉力吉撈鞏冠「大難不死」敲致勝安　葉總：金鋒應該有感覺

林依晨「我是成都人」後首露面　吐心聲：請大家理解

許光漢結訓！拎包鞠躬問候　盼低調度過「謝謝關心」

雲林女看護遭BMW撞死！另視角畫面曝　人車噴飛直衝電線桿亡

林依晨「我是成都人」後首露面　吐心聲：請大家理解

不圍北檢曝柯文哲最後交代　館長：所有取笑我來承受！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366