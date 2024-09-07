徐若熙年度局數快用光　季後賽、12強難參戰



▲徐若熙。（圖／味全龍隊提供）

記者陳立勳／桃園報導

味全龍本土王牌投手徐若熙近4場投出優質先發，8月28日下二軍，本周末將回到先發輪值，考量年度投球局數，今年例行賽大概剩下2場到3場出賽空間。

前年徐若熙動了右手肘韌帶置換手術，去年季中回到一軍，一路投到總冠軍戰與季後的亞洲棒球錦標賽，表現十分優異。

球隊為了保護徐若熙，控管年度投球局數，今年季中曾調往牛棚出賽，最近4場先發，全部都是優質先發，24局只有3分自責分，其中8月27日面對中信兄弟，先發6局僅失1分自責分，8月28日被放到二軍。

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按照教練團規劃，徐若熙現在只要出賽，一定會超過2021年的81局，因此每一場比賽投完，會評估身體狀況，詢問他的意見，也不會勉強，會逐場來觀察。

本周徐若熙正常登板，味全龍總教練葉君璋表示，「有詢問過徐若熙的狀況，目前想法就是拉長先發後的休息天數，總之今年度投球局數就是控制在80局到100局之間，不會超過100局，大概還有2場到3場例行賽可以投。」

依照教練團想法，站在保護徐若熙立場，既然今年度投球局數達標，即使味全打進季後賽，也不會再登板，因此11月世界12強賽基本上無法參加，到了明年經典賽資格賽，又是全新年度，仍有機會披上中華隊戰袍。