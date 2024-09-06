運動雲

>

味全龍5分大局逆轉秀　8比4力克樂天勇奪6連勝

記者陳立勳／桃園報導

味全龍6日在桃園球場交手樂天桃猿，此役雙方攻勢你來我往，味全把握第5局攻下5分，包括劉基鴻敲出超前二壘打，終場8比4逆轉樂天，打下6連勝。

樂天首局林立瞄準味全先發投手郭郁政首球掃出左外野陽春全壘打，個人生涯第7支首局首打席開轟，幫助球隊先馳得點。

面對樂天洋投肯特（Matt Kent），味全2局上展開反擊，劉時豪獲得四壞球，拿莫．伊漾擊出二壘打，郭天信擊出二壘滾地球，對方發生傳球失誤，兵不血刃得到1分，後面林孝程高飛犧牲打，一舉超前比數。

[廣告]請繼續往下閱讀...

2局下樂天有所回應，馮健庭把握得點圈敲出二壘打，先扳平比數，宋嘉翔、陳晨威分別敲安，各有1分打點，樂天要回領先。

味全第5局發動反攻，郭天信、張祐嘉、林孝程連續安打，先拿到1分，劉基鴻補上左外野二壘安打，一棒打下2分，幫助球隊超前比數，接著吉力吉撈．鞏冠揮出中外野安打，再添得1分，單局攻下5分。

第7局味全又有分數進帳，張政禹安打上壘，吉力吉撈．鞏冠敲出右外野二壘安打，有1分打點，最後4分差擊敗樂天。

味全打線敲出11支安打，其中吉力吉撈．鞏冠、張祐嘉各有2安，劉基鴻與林孝程各有2分打點，勝利打點由劉基鴻貢獻，獲選單場最有價值球員。

▲味全龍隊劉基鴻。（圖／味全龍隊提供）
▲劉基鴻。（圖／味全龍隊提供）

關鍵字： 中職味全龍

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

牽線鈴木駿輔到全越　陳冠宇約定「高塩」模式再回來

牽線鈴木駿輔到全越　陳冠宇約定「高塩」模式再回來

樂天桃猿回饋基層　捐贈新明國中、龜山國小球具

樂天桃猿回饋基層　捐贈新明國中、龜山國小球具

林泓育送全隊紀念T恤　說好開賣日一起穿

林泓育送全隊紀念T恤　說好開賣日一起穿

沈鈺傑實現承諾　招待威廉波特小英雄VIP包廂看球

沈鈺傑實現承諾　招待威廉波特小英雄VIP包廂看球

鋼龍下二軍有原因　梁家榮重返樂天先發打線

鋼龍下二軍有原因　梁家榮重返樂天先發打線

「離去年狀態還很遠」　鋼龍看見克魯茲效應

「離去年狀態還很遠」　鋼龍看見克魯茲效應

鋼龍好投省牛棚　葉總點名克魯茲「帶來好氛圍」

鋼龍好投省牛棚　葉總點名克魯茲「帶來好氛圍」

鋼龍7局無失分助味全5連勝　富邦苦吞本季最長6連敗

鋼龍7局無失分助味全5連勝　富邦苦吞本季最長6連敗

國防部長合體！　顧立雄開球給張育成接

國防部長合體！　顧立雄開球給張育成接

「每次受傷都是經驗」　張進德已有訓練計畫

「每次受傷都是經驗」　張進德已有訓練計畫

高爾夫妹想上車辣度破表 鄉民晃暈：怎麼都看不完

熱門新聞

快訊／缺乏適時一擊　U23中華隊首戰1比3不敵韓國隊

快訊／大爆冷！奧運雙金「麟洋配」意外淘汰　台北公開賽止步16強

快訊／王齊麟大失常為哪樁？　李洋：他陷在自己的負面漩渦

快訊／飲恨！戴資穎3連霸夢碎　台北公開賽爆冷止步8強

快訊／中華隊守備「誤」事0比1遭日本完封　爭冠與否看明天

快訊／U23中華對韓國打線出爐中職6人　韓國先發陣韓職5人

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／U23中華首戰1比3不敵韓國

2麟洋配意外淘汰　台北公開賽止步16強

3王齊麟大失常　李洋：陷在負面漩渦

4戴資穎3連霸夢碎　台北公開賽止步8強

5中華隊守備「誤」事0比1遭完封

最新新聞

1法國射手轉戰歐洲　拒在NBA爛隊當導師

2兄弟再見保送　張育成助止6連敗

3巴克利：上季就說過湖人勇士很爛

4克魯茲炒熱6連勝　劉基鴻：氣氛

5味全龍6連勝　葉總感動：不服輸

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

吉力吉撈鞏冠「大難不死」敲致勝安　葉總：金鋒應該有感覺

生涯最終戰交手戴資穎　楊育綺淚灑球場無憾！

雪乳炸出流量！味全龍橫掃主客場4連勝　下半季助攻神秘力量曝

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

台北賽最後一舞意外止步16強　王齊麟賽後自責沒守護李洋！

小甜甜遭影射賣友求榮刪文！　喊話愷樂：好好照顧自己

小行星墜落畫面曝光！　菲律賓現超震撼火球畫面

見囚車抵看守所狂喊「爽爽爽」　民眾舉牌：土城的選擇柯文哲

柯文哲18:30抵台北看守所　住3人房！已備好便當等他

土耳其航空班機遭遇亂流　「6人受傷」降落桃園機場
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366