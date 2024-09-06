味全龍5分大局逆轉秀　8比4力克樂天勇奪6連勝

記者陳立勳／桃園報導

味全龍6日在桃園球場交手樂天桃猿，此役雙方攻勢你來我往，味全把握第5局攻下5分，包括劉基鴻敲出超前二壘打，終場8比4逆轉樂天，打下6連勝。

樂天首局林立瞄準味全先發投手郭郁政首球掃出左外野陽春全壘打，個人生涯第7支首局首打席開轟，幫助球隊先馳得點。

面對樂天洋投肯特（Matt Kent），味全2局上展開反擊，劉時豪獲得四壞球，拿莫．伊漾擊出二壘打，郭天信擊出二壘滾地球，對方發生傳球失誤，兵不血刃得到1分，後面林孝程高飛犧牲打，一舉超前比數。

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2局下樂天有所回應，馮健庭把握得點圈敲出二壘打，先扳平比數，宋嘉翔、陳晨威分別敲安，各有1分打點，樂天要回領先。

味全第5局發動反攻，郭天信、張祐嘉、林孝程連續安打，先拿到1分，劉基鴻補上左外野二壘安打，一棒打下2分，幫助球隊超前比數，接著吉力吉撈．鞏冠揮出中外野安打，再添得1分，單局攻下5分。

第7局味全又有分數進帳，張政禹安打上壘，吉力吉撈．鞏冠敲出右外野二壘安打，有1分打點，最後4分差擊敗樂天。

味全打線敲出11支安打，其中吉力吉撈．鞏冠、張祐嘉各有2安，劉基鴻與林孝程各有2分打點，勝利打點由劉基鴻貢獻，獲選單場最有價值球員。



▲劉基鴻。（圖／味全龍隊提供）