運動雲

>

樂天桃猿發揚原住民文化　原民趴主題球衣亮相

▲樂天桃猿原民趴主題球衣。（圖／樂天桃猿提供）
▲樂天桃猿原民趴主題球衣。（圖／樂天桃猿提供） 

記者陳立勳／綜合報導

樂天桃猿今年與桃園市政府原住民族行政局合作，宣傳「KIRI國際原住民族文創園區」，9月11、12日於樂天桃園棒球場推出KIRI原民趴，主題日兩天桃猿男兒將穿上專屬戰袍。

11日賽前由樂天女孩阿布舞演唱全新單曲《勝之布舞》，12日則邀請PONAY到全猿主場獻唱並為比賽開出好球。

KIRI原民趴球員們兩天都將穿上專屬戰袍，球衣整體設計以原住民文化為出發點，融合台灣原住民族文化的織布與服飾圖騰元素，以現代化的數碼格紋重新詮釋，展現出鮮明的民族色彩與生命力，在運動場上織出傳統與現代的碰撞。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「KIRI國際原住民族文創園區」其命名概念取自泰雅族語KIRI（背簍），意指園區乘載原民生活的珍貴物件，盼讓更多人透過園區認識原民文化，LOGO使用原住民鮮豔的線條呈現，色彩配置選用泰雅族織布天然染色的設計，黃色—薑黃、綠色—朱槿葉子、黑色—泥巴、紅色—薯榔，紫色則是代表KIRI園區蘭花森林（樹與蘭花的共生）結合。

由桃園市政府與原住民族委員會共同打造全國規模最大之原民商品通路據點「KIRI國際原住民族文創園區」，就在桃園機場捷運A17領航站旁，已於8月1日原住民族紀念日正式啟用營運，除了歡慶園區開幕舉行一連串活動，桃園市政府原住民行政局於9月11、12日，更與Rakuten Monkeys一同舉行KIRI原民趴，期待能夠將台灣原住民族文化發揚光大。

關鍵字： 中職樂天桃猿棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

「黃龍義比較強」　林立轟破聯盟紀錄：天時地利人和

「黃龍義比較強」　林立轟破聯盟紀錄：天時地利人和

兄弟洋投有經驗、有成績　古久保談威斯佛：二軍保送多

兄弟洋投有經驗、有成績　古久保談威斯佛：二軍保送多

林子偉「左肩有狀況」　古久保：某個角度會影響

林子偉「左肩有狀況」　古久保：某個角度會影響

徐若熙局數達標就關機　葉總：打進季後賽也一樣

徐若熙局數達標就關機　葉總：打進季後賽也一樣

徐若熙年度局數快用光　季後賽、12強難參戰

徐若熙年度局數快用光　季後賽、12強難參戰

兄弟10局再見保送勝統一　張育成開轟助富邦中止6連敗

兄弟10局再見保送勝統一　張育成開轟助富邦中止6連敗

克魯茲炒熱味全6連勝　劉基鴻：氣氛營造得更好

克魯茲炒熱味全6連勝　劉基鴻：氣氛營造得更好

味全龍逆襲樂天奪6連勝　葉總感動：球員不服輸

味全龍逆襲樂天奪6連勝　葉總感動：球員不服輸

味全龍5分大局逆轉秀　8比4力克樂天勇奪6連勝

味全龍5分大局逆轉秀　8比4力克樂天勇奪6連勝

牽線鈴木駿輔到全越　陳冠宇約定「高塩」模式再回來

牽線鈴木駿輔到全越　陳冠宇約定「高塩」模式再回來

「最美禮生」夜市爆走光危機！肩帶滑落露出一片雪白…急伸手遮胸

熱門新聞

徐若熙年度局數快用光　季後賽、12強難參戰

大谷翔平45-45第一人重奪全壘打、打點雙冠　道奇1比3敗給守護者　

兄弟10局再見保送勝統一　張育成開轟助富邦中止6連敗

王建民看好的二指新秀！U23伍立辰今先發抗荷　中華隊拚首勝迎戰左投

守護者教頭回憶與大谷翔平的最後對決：他竟向我道歉

湖人簽回21歲體能怪物　他差點囊括NBA季中賽、總決賽雙冠

讀者回應

﻿

熱門新聞

1徐若熙局數快光　季後賽、12強難

2大谷翔平45-45第一人重奪雙冠！

3兄弟再見保送　張育成助止6連敗

4兄弟二指伍立辰掛帥　U23對荷蘭左投

5守護者教頭與大谷最後對決：他竟道歉

最新新聞

1「左手重砲」林俊易擊退好友闖台北羽決賽

2U18劉承佑追星記　收藏江少慶公仔

3U23中華隊今晚抗荷先發打線出爐！

4U18四番曾偉喆：不是壓力是享受

5快訊／中華對菲律賓打線出爐

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

台北賽最後一舞意外止步16強　王齊麟賽後自責沒守護李洋！

U18中華隊0比1惜敗日本！　4局「妨礙守備」瓦解滿壘攻勢

生涯最終戰交手戴資穎　楊育綺淚灑球場無憾！

雪乳炸出流量！味全龍橫掃主客場4連勝　下半季助攻神秘力量曝

吉力吉撈鞏冠「大難不死」敲致勝安　葉總：金鋒應該有感覺

林依晨「我是成都人」後首露面　吐心聲：請大家理解

陸業者推新自動炒菜機　加麵到完成13秒上菜

許光漢結訓！拎包鞠躬問候　盼低調度過「謝謝關心」

好奇心臭死象海豹？　猛聞人類腳底→秒滾下山

小哈利為伊能靜畫「幼態網紅妝」　對人中下手嚇壞她XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366