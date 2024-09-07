樂天桃猿發揚原住民文化　原民趴主題球衣亮相



▲樂天桃猿原民趴主題球衣。（圖／樂天桃猿提供）

記者陳立勳／綜合報導

樂天桃猿今年與桃園市政府原住民族行政局合作，宣傳「KIRI國際原住民族文創園區」，9月11、12日於樂天桃園棒球場推出KIRI原民趴，主題日兩天桃猿男兒將穿上專屬戰袍。

11日賽前由樂天女孩阿布舞演唱全新單曲《勝之布舞》，12日則邀請PONAY到全猿主場獻唱並為比賽開出好球。

KIRI原民趴球員們兩天都將穿上專屬戰袍，球衣整體設計以原住民文化為出發點，融合台灣原住民族文化的織布與服飾圖騰元素，以現代化的數碼格紋重新詮釋，展現出鮮明的民族色彩與生命力，在運動場上織出傳統與現代的碰撞。

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「KIRI國際原住民族文創園區」其命名概念取自泰雅族語KIRI（背簍），意指園區乘載原民生活的珍貴物件，盼讓更多人透過園區認識原民文化，LOGO使用原住民鮮豔的線條呈現，色彩配置選用泰雅族織布天然染色的設計，黃色—薑黃、綠色—朱槿葉子、黑色—泥巴、紅色—薯榔，紫色則是代表KIRI園區蘭花森林（樹與蘭花的共生）結合。

由桃園市政府與原住民族委員會共同打造全國規模最大之原民商品通路據點「KIRI國際原住民族文創園區」，就在桃園機場捷運A17領航站旁，已於8月1日原住民族紀念日正式啟用營運，除了歡慶園區開幕舉行一連串活動，桃園市政府原住民行政局於9月11、12日，更與Rakuten Monkeys一同舉行KIRI原民趴，期待能夠將台灣原住民族文化發揚光大。