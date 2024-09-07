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許基宏開轟3打點送統一3連敗　台鋼5比0完封富邦

記者陳立勳／綜合報導

統一7-ELEVEn獅7日在台中洲際球場面對中信兄弟，本場中信許基宏單場3打數都是安打，包括一發全壘打，貢獻3分打點，終場7比2力克統一。

今日統一第2局林安可在得點圈敲出二壘打，幫助球隊先馳得點，4局上陳鏞基、林安可串連安打，蘇智傑擊出二壘滾地球刺殺，但有1分打點。

中信4局下展開反攻，許基宏敲出右外野2分打點全壘打，一舉扳平比數，第6局中信重啟攻勢，岳政華與陳俊秀分別敲安，許基宏補上高飛犧牲打，中信拿到超前分。

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8局上統一胡金龍在得點圈敲出安打，不料代跑張偉聖在本壘遭到對方外野手長傳阻殺，錯失追平機會，8局下中信用4支安打添得4分，最後5分差勝出，統一吞下3連敗。

本場統一洋投勝騎士（Mario Sanchez）整體表現不差，7局失掉3分自責分，承擔本季第4敗，中信洋投象騎士（Angel Sanchez）7局失2分，1分自責分，獲得來台首勝。

另外一場台鋼雄鷹在高雄澄清湖球場面對富邦悍將，前5局雙方都沒有得分，6局下台鋼洋砲魔鷹（Steven Moya）敲出帶有打點的二壘打，後面張肇元補上右外野二壘安打，一棒送回2分，第8局又是張肇元，適時安打再打下2分，結果5比0完封富邦。

台鋼先發投手哈瑪星（Nick Margevicius）先發6局被擊出3支安打，送出3次三振，沒有任何保送，無失分，收下本季第6勝，張肇元單場掃出3支安打，敲下4分打點，得到單場最有價值球員。

▲中信兄弟許基宏。（圖／中信兄弟提供）

關鍵字： 中職中信兄弟

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