點出徐若熙挨打原因　葉總評估今年剩2場先發



▲葉君璋。（圖／味全龍隊提供）

記者陳立勳／桃園報導

味全龍昨天3比9不敵樂天桃猿，味全本土王牌投手徐若熙首局碰上亂流，少見開局丟掉4分，味全總教練葉君璋點出問題。

昨天徐若熙僅先發2局，用了54球，38個好球，被擊出7支安打，有2次三振，1次觸身球，失6分，4分自責分，吞下本季第4敗，單場失分追平個人最多。

觀察徐若熙昨天表現，葉君璋認為，「感覺是沒有做好準備，之前幾場投球蠻順的，有時候會覺得如他所願，但昨天比賽有點可惜，一開始面對林立，本來拿到2好球，以為可以很容易解決，結果投到2好3壞，後來被打安打，與捕手之間的配球過程沒有做得很好，加上梁家榮的游擊滾地球，游擊手沒有處理起來，也是很重要的點。」

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葉君璋坦言，「梁家榮那個滾地球，如果處理好，可能對方1分都得不到，這個機率蠻高的，但是沒有守起來，原本應該是2人出局，變成1人出局，對於投手來說，會跟原本預設的狀況越來越遠，沒有想到會這麼不順利。」

至於下禮拜先發輪值，葉君璋表示，「徐若熙會繼續先發，預計是周末在台北大巨蛋登板。」

本季徐若熙已經投了82.1局，改寫個人單季新高，教練團規劃今年局數不過超過100局，葉君璋透露，「昨天有跟醫生連絡，討論一下今年徐若熙先發大概就是剩下2場，評估局數應該差不多了。」

此外，徐若熙年度局數達標後就會關機，先發輪值空缺方面，葉君璋透露，「曹祐齊近期單場投球局數慢慢拉長，是先發人選，包括吳俊杰也有機會頂上。」