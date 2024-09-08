參考日職則本昂大　樂天巧思設計終結者專屬出場秀



▲樂天桃猿投手陳柏豪。（圖／樂天桃猿提供）

記者陳立勳／桃園報導

樂天桃猿昨天在主場9比3打敗味全龍，樂天第9局推出終結者陳柏豪登板，球團安排終結者專屬出場秀，受到球團重視，陳柏豪表示，「感覺蠻酷的。」

昨天陳柏豪在第9局上場，雖然領先6分現場播放球團出場，搭配燈光秀，根據樂天球團表示，之後只要主場比賽，陳柏豪第9局在球隊領先狀況下登場，都會有專屬出場秀。

昨天球團開始啟用專屬出場秀，陳柏豪表示，「知道球團有這個安排，7月有這個計劃，原本沒有想到，影片是特別找一天出來拍攝，感覺蠻酷的，很感謝球團，大家都開心，剛好球場今年有LED燈光秀。」

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陳柏豪透露，「球團使用的音樂是屬於電音類型，想要有氣勢一點，也是參考日本職棒樂天隊則本昂大，覺得蠻特別，畢竟在主場，可以看到準備上場的影片，球迷反應也都不錯。」

擁有專屬出場秀，今年陳柏豪在救援表現優異，目前是聯盟救援王，陳柏豪認為，「就是平常心，幫助球隊贏球，過去對於美國職棒紐約大都會隊守護神狄亞茲（Edwin Diaz）出場秀印象深刻，出場相當有氣勢，全場都會唱。」

此外，陳柏豪提到，「起初想要結合原本使用的出場曲，但球團考量曲風太柔，最後選擇重低音的音樂搭配。」



▲樂天桃猿投手陳柏豪出場燈光秀。（圖／樂天桃猿提供）