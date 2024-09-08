運動雲

>

參考日職則本昂大　樂天巧思設計終結者專屬出場秀

▲樂天桃猿投手陳柏豪。（圖／樂天桃猿提供）
▲樂天桃猿投手陳柏豪。（圖／樂天桃猿提供） 

記者陳立勳／桃園報導

樂天桃猿昨天在主場9比3打敗味全龍，樂天第9局推出終結者陳柏豪登板，球團安排終結者專屬出場秀，受到球團重視，陳柏豪表示，「感覺蠻酷的。」

昨天陳柏豪在第9局上場，雖然領先6分現場播放球團出場，搭配燈光秀，根據樂天球團表示，之後只要主場比賽，陳柏豪第9局在球隊領先狀況下登場，都會有專屬出場秀。

昨天球團開始啟用專屬出場秀，陳柏豪表示，「知道球團有這個安排，7月有這個計劃，原本沒有想到，影片是特別找一天出來拍攝，感覺蠻酷的，很感謝球團，大家都開心，剛好球場今年有LED燈光秀。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳柏豪透露，「球團使用的音樂是屬於電音類型，想要有氣勢一點，也是參考日本職棒樂天隊則本昂大，覺得蠻特別，畢竟在主場，可以看到準備上場的影片，球迷反應也都不錯。」

擁有專屬出場秀，今年陳柏豪在救援表現優異，目前是聯盟救援王，陳柏豪認為，「就是平常心，幫助球隊贏球，過去對於美國職棒紐約大都會隊守護神狄亞茲（Edwin Diaz）出場秀印象深刻，出場相當有氣勢，全場都會唱。」

此外，陳柏豪提到，「起初想要結合原本使用的出場曲，但球團考量曲風太柔，最後選擇重低音的音樂搭配。」

▲樂天桃猿投手陳柏豪出場燈光秀。（圖／樂天桃猿提供）
▲樂天桃猿投手陳柏豪出場燈光秀。（圖／樂天桃猿提供） 

關鍵字： 中職樂天桃猿棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

古林睿煬今年就是神！　徐若熙發現訓練大不同

古林睿煬今年就是神！　徐若熙發現訓練大不同

「提早休息是為明年準備」　徐若熙坦言有點疲勞

「提早休息是為明年準備」　徐若熙坦言有點疲勞

點出徐若熙挨打原因　葉總評估今年剩2場先發

點出徐若熙挨打原因　葉總評估今年剩2場先發

鄭宗哲雙安2打點+盜壘　鄧愷威5局好投奪勝

鄭宗哲雙安2打點+盜壘　鄧愷威5局好投奪勝

大谷翔平4打數掛蛋　道奇7比2打敗守護者

大谷翔平4打數掛蛋　道奇7比2打敗守護者

兄弟開二軍合約續留象魔力　明年回歸有待評估

兄弟開二軍合約續留象魔力　明年回歸有待評估

許基宏開轟3打點送統一3連敗　台鋼5比0完封富邦

許基宏開轟3打點送統一3連敗　台鋼5比0完封富邦

訝異徐若熙對樂天2局丟6分　魔神樂剋龍4戰全勝

訝異徐若熙對樂天2局丟6分　魔神樂剋龍4戰全勝

郭天信接球有「彈跳」　古久保健二賽後仍提出疑問

郭天信接球有「彈跳」　古久保健二賽後仍提出疑問

樂天開局4分攻破徐若熙　味全中斷6連勝

樂天開局4分攻破徐若熙　味全中斷6連勝

走路突腳軟摔倒超魔性　吸3萬網友：忍不住重播

熱門新聞

快訊／日本0比1不敵韓國戰績互咬　台、日睽違8年爭冠

慟！前夢想家洋將卡拉曼遭遇酒駕車禍過世　享年34歲

「選手心態緊繃」U23中華隊2連敗　明派兄弟陳冠穎先發搶勝

郭天信接球有「彈跳」　古久保健二賽後仍提出疑問

兄弟開二軍合約續留象魔力　明年回歸有待評估

快訊／U18亞青冠軍戰　中華隊抗日先發打線出爐　

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／台、日睽違8年爭冠

2前夢想家洋將卡拉曼遭遇酒駕車禍過世

3U23中華隊吞2連敗　兄弟3指投手明先發

4郭天信接球「彈跳」　古久保疑問

5兄弟二軍約留象魔力　明年待評估

最新新聞

1快訊／健力「國民學姊」林資惠第6屆帕運第7名作收

2U18日本王牌投手預告想完封中華隊

3前夢想家洋將卡拉曼遭遇酒駕車禍過世

4U18韓國暖心送球　菲律賓教頭慶生

5林俊易台北賽封王　還要向林丹請益

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

U18中華隊0比1惜敗日本！　4局「妨礙守備」瓦解滿壘攻勢

大谷翔平破紀錄一擊！ 達成首位「45轟45盜」

戴資穎台北賽最後一舞止步8強　曝心境：我不能再傷到自己！

雪乳炸出流量！味全龍橫掃主客場4連勝　下半季助攻神秘力量曝

味全龍逆襲樂天奪6連勝　葉總感動：球員不服輸

Bruno Mars高雄開唱5.5萬人朝聖　嘴甜改唱中文：寶貝我好想你

蹦闆「賭一口氣」對打統神少賺千萬　「打輸就隱退」：不像他講了都不做！

帶2孩搭捷運被嫌太吵制止　婦人喊救命提告：他想打人

王彩樺赴日「買5個包.訂2個包」　請地陪帶路血拚：最瘋狂的一次

Ella拱阿信「台上親親」忘記已婚XD　他喊話「若S.H.E合體」：可以借位！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366