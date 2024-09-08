「提早休息是為明年準備」　徐若熙坦言有點疲勞



▲徐若熙。（圖／味全龍隊提供）

記者陳立勳／桃園報導

味全龍投手徐若熙先前連續4場繳出優質先發，但昨天意外對樂天桃猿先發2局丟6分，徐若熙認為，「投球策略要再改進。」

昨天徐若熙面對樂天，只有先發2局，用了54球，38個好球，被擊出7支安打，有2次三振，1次觸身球，失6分，4分自責分，吞下本季第4敗，單場失分追平個人最多。

少見先發丟掉6分，徐若熙認為，「跟捕手配合上還是有些問題，可能沒有不同角度的球，都是同一個角度，打者比較好打，近期整體狀況都不錯，投球策略要再改進。」

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同時徐若熙提到，「可能前面幾場投得不錯，各隊也會情蒐，配球上還要跟捕手多溝通，平常我跟蔣少宏搭配都是見招拆招，不會先去設想會發生哪些事情。」

徐若熙坦言，「一開始連續被打有嚇到，後來慢慢回想，也有跟學長討論，就算球速再快，有時候打者就是一個節奏，沒讓打者覺得不舒服，反而很好攻擊。」

今年投球局數已經達到82.1局，寫下生涯單季最高，徐若熙認為，「接下來每一場還是盡全力去投，把自己工作完成，能幫助球隊贏球最好，其他就是看教練團安排，有時候提早休息，也是為明年準備。」

即使今年不能投世界12強賽，但明年春訓期間還有經典賽資格賽，徐若熙表示，「當然會想要參加，確實今年到球季後面身體真的有點疲勞，有跟葉君璋總教練討論，有時候沒辦法每一局都很專注，但還是盡力幫助球隊，明年希望可以正常在先發輪值，投到個人獎競爭標準的單季120局。」