鞏冠陽春砲、伍鐸7局優質好投　味全4比1擊退樂天

記者陳立勳／桃園報導

味全龍8日在桃園球場交手樂天桃猿，此役形成投手戰，第6局吉力吉撈．鞏冠陽春砲，味全拉開領先差距，搭配洋投伍鐸（Bryan Woodall）7局失1分好投，終場4比1擊退樂天。

前2局雙方沒有得分，第3局味全率先發動攻勢，張祐嘉擊出投手方向內野安打，林孝程成功犧牲短打，張祐嘉上到二壘，郭天信敲出右外野安打，帶有1分打點。

第5局味全持續搶攻，林孝程、李凱威連續安打，攻上一、三壘，郭天信突襲短打，送回三壘上的林孝程，6局上吉力吉撈．鞏冠掃出左外野陽春全壘打，個人本季第23轟。

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6局下樂天打破鴨蛋，陳晨威在一、三有人狀況下，打成游擊滾地球，藉由野手選擇上壘，有1分打點，樂天追到2分差，但第9局味全追加1分保險，最後3分差勝出。

樂天洋投威能帝（Pedro Fernandez）投完7局退場，用了101球，80個好球，被擊出7支安打，包括一發全壘打，送出7次三振，沒有任何保送，失掉3分自責分，承擔本季第7敗。

至於味全洋投伍鐸今天重返一軍，先發7局用了75球，54個好球，被敲出3支安打，投出2次三振，1次四壞球，失掉1分自責分，拿到本季第4勝，中止先發7連敗。



▲吉力吉撈．鞏冠。（圖／味全龍隊提供）