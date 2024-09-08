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距離「羅力條款」只差1局　伍鐸興奮：在場上越久越好

記者陳立勳／桃園報導

味全龍8日4比1擊敗樂天桃猿，味全洋投伍鐸（Bryan Woodall）繳出7局失1分好投，終於中斷先發7連敗，賽後伍鐸表示，「今天準備很充足。」

▲味全龍隊洋將伍鐸。（圖／味全龍隊提供）
▲伍鐸。（圖／味全龍隊提供）  

今天伍鐸重回一軍先發，7局用了75球，54個好球，被敲出3支安打，投出2次三振，1次四壞球，失掉1分自責分，拿到本季第4勝，中止先發7連敗，獲選單場最有價值球員。

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談到今天表現，伍鐸表示，「今年對我而言蠻困難，之前比較沒有上上下下的經驗，盡力做好準備，下二軍中間休息15天安排課表，好好去準備，今天準備很充足，比賽感覺非常好，場上一球一球為球隊贏得勝利，球隊下半季還有機會冠軍，希望維持好表現，幫助球隊拿到下半季冠軍。」

今天贏球後中止7連敗，伍鐸認為，「今年雖然有7連敗，7連敗之中扣掉1場到2場是真的投得很不好，整體來說都在水準之內，在登錄一軍與登出一軍之間，把自己準備好，尤其現在球隊有機會奪冠，把握每一次出賽，贏下每一場比賽。」

連同保留比賽，本季伍鐸投球局數已經達到79局，只差1局就能完成1年年資，距離「羅力（Mike Loree）條款」的9年年資只差1局。

伍鐸坦言，「真的很興奮，離門檻越來越接近，要感謝球隊給我這個機會，葉君璋總教練和隊友們給我機會，很享受在場上對決，希望可以在場上待越久越好。」

關鍵字： 中職味全龍

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