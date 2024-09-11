想找回昔日火球　宋文華計畫報名運科訓練



▲宋文華。（圖／統一球團提供）

記者陳立勳／新莊報導

統一7-ELEVEn獅投手宋文華昨天相隔5個多月在一軍登板，總計1局無失分，但球速方面尚未達到水準，宋文華打算季後到訓練中心嘗試不同的方式。

前一次宋文華在一軍出賽已經是4月3日，當時面對富邦悍將，後援1局失掉1分自責分，9月6日重回一軍，昨天是重返一軍後首次出賽，同樣遭遇富邦悍將，後援1局無失分。

今年在二軍出賽23場，有8場先發，戰績5勝2敗1次中繼成功，投了51局，防禦3.88，WHIP值1.59，宋文華透露，「先前在二軍找一些好的投球感覺，在二軍有投中繼，也有投先發，教練團希望讓我局數多一點，銜接一軍的話可以投長中繼。」

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宋文華坦言，「4月到5月狀況還不是很好，後面有慢慢變好，找到好的發力感覺，之前手和腳比較沒辦法結合起來，教練與學長都有給我建議。」

今年在二軍最快球速138公里，昨天倒是投到139公里，宋文華提到，「目前感覺是好的，但還可以更好，不會一定要怎麼樣，球隊有需要，可以應對比賽。」

宋文華表示，「先前起伏比較大，現在比較穩定，要馬上把球速找回來有點困難，現在能做的就是把控球做好，球速透過訓練更好。」

過去球速可以投到153公里，宋文華認為，「希望均速至少140公里，甚至投到143公里，應該是可以做到，方向有抓到，現在投球機制還沒有很好，沒有用到全身力量，有打算季後到外面接受運科訓練，透過影片找出問題，但要試了才會知道，已經有在規劃。」