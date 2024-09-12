運動雲

>

林智平誤會開轟「裁判不明確」　古久保談兩度大逆轉兄弟

記者陳立勳／桃園報導

樂天桃猿12日13比8逆轉打敗中信兄弟，第6局樂天林智平敲出左外野深遠安打，誤認為全壘打，結果在二壘遭到觸殺，賽後樂天日籍總教練古久保健二認為，「裁判動作沒有很明確。」

▲樂天桃猿總教練古久保健二。（圖／記者林敬旻攝）
▲古久保健二。（圖／記者林敬旻攝）  

本場6局上代打林智平敲出左外野深遠飛球，球反彈回到場內，現場以為是全壘打，放起慶祝煙火與燈光秀。

[廣告]請繼續往下閱讀...

經過重播輔助判決，裁判認定仍然是比賽進行中，林智平以為是全壘打放慢腳步，在二壘遭到觸殺，而蔡鎮宇回到本壘得分，至於原本跑回本壘得分的馬傑森，則是回到三壘，古久保健二出來抗議，依舊維持原判。

談到那一球，古久保健二認為，「一開始裁判動作沒有那麼明確，以那個瞬間來說，選手不知道球有沒有出去，才會變成這樣。」

古久保健二表示，「從板凳區看，感覺球是沒有出去，因為裁判動作沒有很明確，林智平在二壘出局，那個時候是正在追分的時候，那個出局數蠻痛的，可能氣勢就會回到對手。」

不過古久保健二提到，「裁判也是很努力去做判決，可能我上去抗議的時候蠻激動，是在挑戰結果出來之後，所以比較亢奮一點，包括現場燈光施放煙火，可能多少也有影響。」

繼今年4月7日克服8分落後，今日樂天再次演出8分差逆轉秀，成為史上第一支單季兩次8分（含以上）逆轉勝的球隊，對手同樣是中信兄弟。

球隊克服8分落後演出大逆轉，古久保健二則說，「靠選手大家的努力，我什麼都沒有做，當時抗議的時間比較久一點，或許心情上有一些改變，不知道是不是因為這樣，可能對到兄弟，逆轉是第三場，很感謝選手的努力。」

此外，樂天洋投肯特（Matt Kent）先發5局丟8分，古久保健二評價，「可能他有點太神經質，更沉穩面對打者會更好，比賽中間有跟他討論配球的問題，詢問3局前是什麼狀況，上一場是單局失掉5分，今天也是單局失掉5分，針對這一點要去加強，因為是先發投手，如果2局丟8分，其實蠻難追。」

關鍵字： 中職樂天桃猿影音

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

樂天大演逆轉秀　單局灌7分斬斷兄弟4連勝

樂天大演逆轉秀　單局灌7分斬斷兄弟4連勝

樂天錯放全壘打慶祝煙火　林智平誤認開轟卻變出局

樂天錯放全壘打慶祝煙火　林智平誤認開轟卻變出局

今年「換了一個身體」　高宇杰想再打12強

今年「換了一個身體」　高宇杰想再打12強

威斯佛投1局「手指破皮」　本周不會上一軍

威斯佛投1局「手指破皮」　本周不會上一軍

兄弟本周4洋投策略搶勝　吳哲源本季報銷

兄弟本周4洋投策略搶勝　吳哲源本季報銷

黃子鵬「完美表現」沒勝投　古久保遇過更悲情投手

黃子鵬「完美表現」沒勝投　古久保遇過更悲情投手

12強「怕身體負荷不了」　陳俊秀有向曾總報備

12強「怕身體負荷不了」　陳俊秀有向曾總報備

魔鷹開轟包辦4打點　台鋼6比3力克味全

魔鷹開轟包辦4打點　台鋼6比3力克味全

優質先發助富邦贏球　藍力：球隊氣氛越來越好

優質先發助富邦贏球　藍力：球隊氣氛越來越好

藍力「今天控球好」　鋒總談王苡丞：球種辨別還要學習

藍力「今天控球好」　鋒總談王苡丞：球種辨別還要學習

泳池趴騙男生穿「溶解泳褲」　岸邊歡樂跳舞！入水秒尷尬

熱門新聞

快訊／戴資穎驚傳退賽　香港羽球公開賽止步女單16強

快訊／「柚子同學」爆冷撂倒世界第7中國強敵　高承睿闖澳門站8強

大谷翔平敲超速彈47轟！破個人新高再追上秋信守亞洲最狂紀錄

兄弟超車全年勝率第一　餅總發現攻擊型態有改變

兄弟本周4洋投策略搶勝　吳哲源本季報銷

樂天錯放全壘打慶祝煙火　林智平誤認開轟卻變出局

讀者回應

﻿

熱門新聞

1戴資穎退賽　香港羽球公開賽止步16強

2撂倒世界第7中國強敵　高承睿挺進8強

3大谷超速彈47轟！再平亞洲最狂紀錄

4兄弟超全年第一　餅總發現有改變

5兄弟本周4洋投　吳哲源本季報銷

最新新聞

1林智平飛球直衝　馬傑森不知所措

2林智平誤會開轟　古久保談兩度大逆轉

3王冠閎下一步　挑戰全民運水上救生

4戴資穎香港賽傷退　下周中國公開賽待評估

5樂天逆轉秀　單局7分斷兄弟4連勝

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

周佳樂揮空三振罵「X」　被趕出場...鋒總也無奈

周佳樂罵髒話沒有針對　陳金鋒向裁判求情：能不能給年輕人機會

「我相信富邦可以！」　陳念琴本人認證有像張育成

黃子鵬好投+宋嘉翔強肩！　兄弟教頭：雙殺是贏球關鍵

每次先發必備儀式！　猛登鬍子翹翹投球更順

陳喬恩結婚親邀「螢幕男友」　明道被問包多少..笑：她不缺錢

《炸裂陳子豪》紅到日本！　高校生青春應援嗨翻甲子園

顧家2寶爸上班遭大車夾亡　留2歲幼女...家屬悲慟認屍

男走斑馬線遭休旅車撞！　駕駛無減速...網轟太離譜

金鐘59亮點／林依晨.許瑋甯網內互打　方志友.楊銘威夫妻檔「對決假老公」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366