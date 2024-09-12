林智平誤會開轟「裁判不明確」　古久保談兩度大逆轉兄弟

記者陳立勳／桃園報導

樂天桃猿12日13比8逆轉打敗中信兄弟，第6局樂天林智平敲出左外野深遠安打，誤認為全壘打，結果在二壘遭到觸殺，賽後樂天日籍總教練古久保健二認為，「裁判動作沒有很明確。」



▲古久保健二。（圖／記者林敬旻攝）

本場6局上代打林智平敲出左外野深遠飛球，球反彈回到場內，現場以為是全壘打，放起慶祝煙火與燈光秀。

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經過重播輔助判決，裁判認定仍然是比賽進行中，林智平以為是全壘打放慢腳步，在二壘遭到觸殺，而蔡鎮宇回到本壘得分，至於原本跑回本壘得分的馬傑森，則是回到三壘，古久保健二出來抗議，依舊維持原判。

談到那一球，古久保健二認為，「一開始裁判動作沒有那麼明確，以那個瞬間來說，選手不知道球有沒有出去，才會變成這樣。」

古久保健二表示，「從板凳區看，感覺球是沒有出去，因為裁判動作沒有很明確，林智平在二壘出局，那個時候是正在追分的時候，那個出局數蠻痛的，可能氣勢就會回到對手。」

不過古久保健二提到，「裁判也是很努力去做判決，可能我上去抗議的時候蠻激動，是在挑戰結果出來之後，所以比較亢奮一點，包括現場燈光施放煙火，可能多少也有影響。」

繼今年4月7日克服8分落後，今日樂天再次演出8分差逆轉秀，成為史上第一支單季兩次8分（含以上）逆轉勝的球隊，對手同樣是中信兄弟。

球隊克服8分落後演出大逆轉，古久保健二則說，「靠選手大家的努力，我什麼都沒有做，當時抗議的時間比較久一點，或許心情上有一些改變，不知道是不是因為這樣，可能對到兄弟，逆轉是第三場，很感謝選手的努力。」

此外，樂天洋投肯特（Matt Kent）先發5局丟8分，古久保健二評價，「可能他有點太神經質，更沉穩面對打者會更好，比賽中間有跟他討論配球的問題，詢問3局前是什麼狀況，上一場是單局失掉5分，今天也是單局失掉5分，針對這一點要去加強，因為是先發投手，如果2局丟8分，其實蠻難追。」