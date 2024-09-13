申皓瑋開砲破除「4棒0轟」魔咒　富邦4比0完封樂天

記者陳立勳／新莊報導

富邦悍將13日在新莊主場碰頭樂天桃猿，此役擔綱富邦先發4棒申皓瑋，在第4局轟出2分砲，搭上富邦洋投羅戈（Nivaldo Rodriguez）7局無失分，終場4比0完封樂天。

前3局雙方都沒有越雷池一步，第4局副邦率先得分，張育成擊出三壘方向內野安打，申皓瑋掃出左外野2分打點全壘打，不僅替球隊先馳得點，並且破除富邦本季「第4棒0全壘打」窘境。

比賽進行到4局下結束，羅戈因緊身衣顏色和其他隊友不同，被裁判要求更換，讓富邦投手教練郭勇志不太高興，差點與二壘審楊崇煇發生衝突，還好富邦總教練陳金鋒出來化解，最後事件順利落幕。

[廣告]請繼續往下閱讀...

富邦第6局重啟攻勢，周佳樂擊出左外野安打，張育成掃出左外野二壘安打，帶有1分打點，7局下蔡佳諺選到四壞球，並且成功盜上二壘，藉由隊友推進上三壘後，張冠廷擊出投手前滾地球，沒想到樂天後援投手王志煊卻發生接球失誤，富邦再添1分，最後富邦4分差勝出。

本場羅戈先發7局用了98球，70個好球，被擊出5支安打，投出7次三振，1次四壞球，1次觸身球，無失分，拿到本季第9勝，近期則是6連勝。

至於樂天洋投魔神樂（Marcelo Martinez）先發5.1局用了115球，80個好球，被敲出5支安打，包含一支全壘打，投出3次三振，沒有任何四死球，丟掉3分自責分，承擔本季第3敗。



▲申皓瑋。（圖／富邦悍將提供）