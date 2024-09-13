林子偉回防二壘　古久保談抗議收音「害羞」



▲林子偉。（圖／樂天桃猿提供）

記者陳立勳／新莊報導

樂天桃猿昨天逆轉擊敗中信兄弟，今天轉往新莊球場交手富邦悍將，林子偉擔任先發二壘，樂天日籍總教練古久保健二表示，「先前有身體因素考量。」

先前林子偉主要被放在外野防區，今天先發守二壘，古久保健二透露，「林子偉先前以外野為主，是因為肩膀有點狀況，昨天比賽時撲壘，身體沒有太大問題，由於馮健庭近況下滑，因此讓林子偉先發守二壘。」

古久保健二坦言，「因為肩膀的狀況，打擊時的準備動作，肩膀沒有辦法完全抬高，要固定在原本的姿勢比較困難，揮棒的軌跡與力道都必須改變，目前他是可以比賽的狀態，只是打不打得出來。」

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至於近期林立調往外野，古久保健二表示，「林立的膝蓋有點不舒服，球隊擔心他的狀況，在完全復原以前讓他先以外野為主。」

昨天樂天打了20支安打，最終13比8逆轉勝中信，古久保健二倒是擔心，「昨天打了比較多安打，今天有跟選手提醒。」

此外，昨天第6局古久保健二針對林智平的深遠飛球判決，少見激動抗議，古久保健二表示，「當下就算被趕出場也沒關係，自己雖然還不太清楚中華職棒抗議的界線，但也知道用手去推一定不行，所以手背在後面。」

古久保健二認為，「自己還算冷靜，只是情緒上讓對方感覺到生氣，賽後有去看一下影片，沒想到跟裁判對話收音這麼清楚，有一點害羞，之後會沈穩一點，避免這樣的事情再發生。」