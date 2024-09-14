不在意點亮封王魔術數字　平野惠一反省：近期失誤多

記者陳立勳／台北報導

中信兄弟14日3比2險勝味全龍，正式點亮下半季封王魔術M12，賽後中信兄弟日籍總教練平野惠一表示，「完全不在意。」



▲中信兄弟總教練平野惠一。（圖／記者林敬旻攝）

今天中信1分差打敗味全，不僅全年勝率第一魔術數字減為M13，同時點亮下半季封王魔術M12，距離直接闖進總冠軍戰越來越近，平野惠一表示，「回答跟以往一樣，完全不在意戰績怎麼樣，或是第幾名，之前比賽對樂天即使贏了8分，最後還是被逆轉。」

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平野惠一認為，「對於球隊來說，一場比一場更好，一場比一場更強，不管是上個禮拜或是這個禮拜，失誤是蠻多的，我們有很多可以反省，變得更好的地方。」

同時平野惠一提到，「跟魔術數字比起來，如何一場比一場更好，更在意這一點，剩下10幾場比賽，不能想說只有10幾場，要想說還有10幾場比賽，要變得更好。」

今天中信在守備上有不少次關鍵接殺，平野惠一坦言，「真的幫了球隊很大的忙，後半段這麼關鍵的時刻，相信老將們會挺身而出幫助球隊，堅信這一點，希望年輕人們展現活力，一路拚到最後，老將就是支援年輕人，如果老將跟年輕人都做得很好，球隊可以變得更好。」

第8局劉基鴻在得點圈有人，平飛球直襲投手，卻被中信後援投手呂彥青接殺，平野惠一表示，「前面故意保送吉力吉撈．鞏冠是成功的，其實那時候有考慮要不要換王凱程，後來決定讓呂彥青把那一局投完，他也有守下來。」