運動雲

>

不在意點亮封王魔術數字　平野惠一反省：近期失誤多

記者陳立勳／台北報導

中信兄弟14日3比2險勝味全龍，正式點亮下半季封王魔術M12，賽後中信兄弟日籍總教練平野惠一表示，「完全不在意。」

▲讀賣巨人訪台賽，中信兄弟總教練平野惠一。（圖／記者林敬旻攝）
▲中信兄弟總教練平野惠一。（圖／記者林敬旻攝）  

今天中信1分差打敗味全，不僅全年勝率第一魔術數字減為M13，同時點亮下半季封王魔術M12，距離直接闖進總冠軍戰越來越近，平野惠一表示，「回答跟以往一樣，完全不在意戰績怎麼樣，或是第幾名，之前比賽對樂天即使贏了8分，最後還是被逆轉。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

平野惠一認為，「對於球隊來說，一場比一場更好，一場比一場更強，不管是上個禮拜或是這個禮拜，失誤是蠻多的，我們有很多可以反省，變得更好的地方。」

同時平野惠一提到，「跟魔術數字比起來，如何一場比一場更好，更在意這一點，剩下10幾場比賽，不能想說只有10幾場，要想說還有10幾場比賽，要變得更好。」

今天中信在守備上有不少次關鍵接殺，平野惠一坦言，「真的幫了球隊很大的忙，後半段這麼關鍵的時刻，相信老將們會挺身而出幫助球隊，堅信這一點，希望年輕人們展現活力，一路拚到最後，老將就是支援年輕人，如果老將跟年輕人都做得很好，球隊可以變得更好。」

第8局劉基鴻在得點圈有人，平飛球直襲投手，卻被中信後援投手呂彥青接殺，平野惠一表示，「前面故意保送吉力吉撈．鞏冠是成功的，其實那時候有考慮要不要換王凱程，後來決定讓呂彥青把那一局投完，他也有守下來。」

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

高宇杰「斷棒」安打剋味全　兄弟點亮下半季封王M12

高宇杰「斷棒」安打剋味全　兄弟點亮下半季封王M12

首踏台北大巨蛋「很漂亮」　克魯茲興奮拍照留念

首踏台北大巨蛋「很漂亮」　克魯茲興奮拍照留念

葉總看張景淯「控球」有救　王維中離開先發調牛棚

葉總看張景淯「控球」有救　王維中離開先發調牛棚

兄弟2次領先8分被翻盤　平野談牛棚：棒球本來就困難

兄弟2次領先8分被翻盤　平野談牛棚：棒球本來就困難

兄弟爭冠期碰上引退賽　周思齊：不要影響球隊

兄弟爭冠期碰上引退賽　周思齊：不要影響球隊

伍鐸明年準備變「本土」　味全龍執行球員合約

伍鐸明年準備變「本土」　味全龍執行球員合約

陳傑憲關鍵安打　統一6比4力克台鋼

陳傑憲關鍵安打　統一6比4力克台鋼

羅戈緊身衣「都穿深藍色」　申皓瑋轟破魔咒：每棒壓力都大

羅戈緊身衣「都穿深藍色」　申皓瑋轟破魔咒：每棒壓力都大

羅戈被抓緊身衣違規險衝突　鋒總緩頰：想法不一樣

羅戈被抓緊身衣違規險衝突　鋒總緩頰：想法不一樣

申皓瑋開砲破除「4棒0轟」魔咒　富邦4比0完封樂天

申皓瑋開砲破除「4棒0轟」魔咒　富邦4比0完封樂天

鄰居家傳槍響！他好奇查看　巴西男「瞬間爆頭」慘死陽台

熱門新聞

快訊／陳金鋒抗議馬傑森擺出短棒　遭驅逐出場本季第3次

U23中華隊預賽3連敗太傷　確定第八名作收隊史最差

U18中華隊強投震撼日本隊！ 日本專家點出「甲子園明星」致命傷

U23中華隊終戰1比2不敵英國　拿下第八名史上最差名次

伍鐸明年準備變「本土」　味全龍執行球員合約

羅戈被要求換緊身衣　郭勇志不滿差點衝突

讀者回應

﻿

熱門新聞

1U23中華隊確定第八名作收隊史名次

2快訊／陳金鋒抗議擺短棒　遭驅逐出場

3U18日本不敵中華　專家說致命傷

4U23中華隊終戰1比2不敵英國

5伍鐸準備變「本土」　執行球員約

最新新聞

1林安可開轟3打點　統一9比2台鋼

2「羅力條款」第二　伍鐸：有辦法

3快訊／陳金鋒抗議擺短棒　遭驅逐出場

4高宇杰斷棒值得　平野有更深期待

5不在意點魔術數字　平野惠一反省

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

深度剖析限貸下的買房秘訣

深度剖析限貸下的買房秘訣

限貸令下房市迷局怎解？跟著「琦郁房事悄悄話」深入剖析，找出最貼近現實的一手資訊！

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

樂天錯放全壘打慶祝煙火　林智平誤認開轟卻變出局

《炸裂陳子豪》紅到日本！　高校生青春應援嗨翻甲子園

呂政儒親道歉還原真相！強調無酒店狂歡接受懲處

林智平深遠飛球一直衝　馬傑森：球怎麼彈回來

呂政儒涉入搭酒駕車事件 林書豪：尊重法律

樂天錯放全壘打慶祝煙火　林智平誤認開轟卻變出局

正妹Coser豔陽穿橡膠裝1hr 　「汗積成水球」脫下流成一攤

8歲孫流利台語碎唸阿公　幫洗碗邊罵：你很忙喔？

情侶「孵蛋器」助興裸體墜樓亡 女友送辦 ｜20240913 ET午間新聞

7歲妹獨自辦理Check in　流利義大利語和員工對談
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366