高宇杰「斷棒」安打剋味全　兄弟點亮下半季封王M12



▲高宇杰。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／台北報導

中信兄弟14日在台北大巨蛋面對味全龍，此役雙方互有領先，中信第6局高宇杰把握得點圈，敲出「斷棒」安打，終場中信3比2險勝味全，點亮下半季封王魔術數字M12。

味全第2局率先得分，郭天信安打上壘，藉由中信先發投手（Angel Sanchez）暴投上到二壘，蔣少宏補上中外野安打，帶有1分打點。

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第5局中信展開反攻，曾頌恩擊出安打，王威晨擊出三壘滾地球刺殺，曾頌恩上到二壘，江坤宇適時敲安，先扳平比數，後面岳東華、高宇杰連續安打，再打下1分，中信超前1分。

味全洋投伍鐸（Bryan Woodall）投完5局退場，用了79球，48個好球，被擊出5支安打，投出3次三振，2次四壞球，失掉2分自責分，最後無關勝敗。

連同保留比賽，本季伍鐸投球局數已經達到84局，已經完成1年年資，達陣「羅力（Mike Loree）條款」的9年年資，明年將不受洋將登錄限制。

味全第6局重啟攻勢，李凱威擊出左外野安打，張政禹成功犧牲短打，推進李凱威上到二壘，接著郭嚴文揮出中外野安打，兩隊再度打成平手。

7局上中信有分數進帳，江坤宇安打上壘，岳東華獲得四壞球，味全更換投手銳歐（Rio Gomez），高宇杰雖然打斷球棒，依舊形成右外野安打，兄弟要回領先，最後1分差勝出，取得全年勝率第一魔術數字減為M13。