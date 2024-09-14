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葉總看張景淯「控球」有救　王維中離開先發調牛棚

▲▼中職張景淯。（圖／記者李毓康攝）
▲張景淯。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／台北報導

味全龍左投張景淯近期狀態不理想，本周被放到二軍，其中控球問題始終是罩門，同時王維中先調往牛棚角色。

本季張景淯18場，有1場先發，沒有勝敗紀錄，投了14.2局，24次四壞球，有5次觸身球，防禦率10.43，WHIP值2.52。

近期張景淯表現沒有太大起色，味全龍總教練葉君璋認為，「他是需要時間，一定有辦法改善，之前沒有特別跟他說，相信明年會有改善，其實他個性蠻積極，蠻認真，也蠻聰明的，但會想得蠻多。」

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葉君璋觀察，「之前他會聽不同人的想法，動作沒有很固定，現在會固定下來，包括心態與技術互相影響，兩方面去跟他說，明年基本上沒有問題，一定要想辦法盯著，他是可以到好的地方，一定是有救的，而且調整好會很不錯。」

本周王維中面對台鋼雄鷹，先發4.1局，丟掉5分自責分，吞敗，教練團安排先轉到牛棚，葉君璋認為，「王維中進入狀況太慢，先發的時候想要慢慢來，結果先被打，已經來不及，以前也發生一樣的狀況，可能先發與中繼的心態不一樣，但應該要用一樣的心態去面對。」

葉君璋提到，「如果王維中投中繼，會直接進入狀況，但如果是先發，可能會想要先調整，讓他調往牛棚，主要考量近況不是那麼好，還是要調整一下，曹祐齊可以頂替先發。」

關鍵字： 中職味全龍棒球

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