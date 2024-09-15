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江少慶評估沒傷到肩膀　鋒總談抗議「職責」

▲▼江少慶右肩不適退場。（圖／富邦悍將提供）
▲江少慶。（圖／富邦悍將提供） 

記者陳立勳／新莊報導

富邦悍將江少慶14日在主場先發對決樂天桃猿，2局上對馬傑森投球後突然摸右肩與胸部附近的位置，今天被放到二軍，富邦悍將總教練陳金鋒透露，「將安排進一步檢查。」

今年江少慶開季由於右手肘傷勢缺陣，直到8月22日才重返一軍先發，昨天本季第4度登板，投到第2局，連續解決2人後，面對馬傑森投出1好球後，突然痛苦跪在地上，臨時提前傷退，改由江國豪接替。

根據昨天球團回應，經防護員回報江少慶是右肩前側不適，今天陳金鋒表示，「目前看起來跟肩膀沒有什麼關係，是胸部的位置，應該是拉傷，例行賽剩下沒有多久，今天下二軍，後面會安排更進一步詳細檢查。」

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此外，昨天陳金鋒出來抗議馬傑森的出棒過半，結果遭到驅逐出場，也是本季第3次被趕出場，目前申訴結果還沒出爐，陳金鋒表示，「判決一定是我們有想法，才會去挑戰，這是很明顯的，才會去抗議，他已經出手要點，怎麼可能沒有出棒，知道出棒過半不能挑戰，判決是裁判的權利，我的職責就是對這件事提出。」

昨天抗議後，球隊打出逆轉勝，陳金鋒認為，「大家很努力把比賽拉回來，比賽一定有好和壞的時候。」

此外，有網友好奇驅逐出場的罰款由誰負責，依照各隊狀況，總教練為球隊爭取權益被趕出場，通常罰款都是由球團負責，對於這個問題，陳金鋒簡單回應，「大家共同努力為球隊好，誰出都一樣。」

關鍵字： 中職富邦悍將棒球

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