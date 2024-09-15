大谷翔平僅靠保送上壘　道奇1比10遭勇士痛宰



▲洛杉磯道奇隊大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳立勳／綜合報導

洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平今天在客場先發出賽，對上亞特蘭大勇士隊，此役大谷翔平沒有太多表現，只有選到四壞球保送，終場道奇隊1比10不敵勇士隊。

今日賽前大谷翔平本季累積「47轟、48盜」，持續挑戰「50轟、50盜」挑戰，本場擔任先發指定打擊，排在第1棒。

大谷翔平1局上首打席選到四壞球保送，可惜下一棒貝茲（Mookie Betts）擊出游擊滾地球形成雙殺，這半局道奇隊無功而返。

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勇士隊1局下率先發動攻勢，歐森（Matt Olson）適時敲出二壘打，幫助球隊先馳得點。

第3局上道奇隊貝茲在得點圈有人時敲出安打，帶有1分打點，兩隊打成平手，3局下勇士隊展開反擊，滿壘狀況下，艾西亞（Orlando Arcia）掃出右外野二壘安打，一棒打回3分。

道奇隊先發投手弗拉赫提（Jack Flaherty）投完3局退場，用了83球，45個好球，被擊出5支安打，投出4次三振，4次四壞球，丟掉4分自責分，承擔本季第7敗。

6局下勇士隊大舉進攻，用4支安打換回6分，包括歐森掃出清壘的三壘打，拉開雙方差距到9分，由於落後太多，道奇隊推上野手羅哈斯（Miguel Rojas）、赫南德茲（Enrique Hernandez）登板，各投1局無失分，勇士隊左投薩爾（Chris Sale）先發6局失1分，拿到本季第17勝。

由於比賽差距過大 第8局大谷翔平退場休息，換上基爾梅爾（Kevin Kiermaier）代打，總計2打數沒有安打，選到1次四壞球，被三振1次，打擊率降到0.289。