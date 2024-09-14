「羅力條款」第二人　伍鐸不喊老：有辦法在一軍生存



▲伍鐸。（圖／味全龍隊提供）

記者陳立勳／台北報導

味全龍14日2比3惜敗中信兄弟，味全洋投伍鐸（Bryan Woodall）完成5局，連同保留比賽，已經完成至少80局門檻，明年將不受洋將登錄限制，成為聯盟史上第二人。

今日伍鐸投完5局，用了79球，48個好球，被擊出5支安打，投出3次三振，2次四壞球，失掉2分自責分，最後無關勝敗。

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連同保留比賽，本季伍鐸投球局數已經達到84局，已經完成1年年資，達陣「羅力（Mike Loree）條款」的9年年資，明年將不受洋將登錄限制。

確定達成年資，伍鐸表示，「當羅力達成那一刻，讓我有這個想法，當然希望可以達到，尤其在台灣投球，可以達到成就或是里程碑，今年初的時候，有跟羅力提到這件事，知道羅力一定會替我開心，就像先前我也替她開心，我們曾經是隊友，是很好的朋友，希望可以打破羅力以本土球員投1局的紀錄。」

2015年來到台灣發展，伍鐸坦言，「老婆與3個小孩來到台灣，大家都對我們很好，真的很感謝這個機會，今天輸球是唯一美中不足的地方，去年我們拿到總冠軍，希望今年能繼續拚到總冠軍。」

下個月將滿38歲，伍鐸認為，「38歲只是一個數字，沒有感覺現在是38歲，現在覺得有辦法在一軍生存與打拚，所以盡可能，看能投多久就投多久。」

明年球隊將執行球員合約，伍鐸發自內心說，「很感謝球隊與感謝隊友，給我這個機會，才有機會做到這件事情，球隊對我真的很好，包括三董魏應充、丁仲緯領隊、葉君璋總教練，給我很好的機會，投到不能投的那一天，希望可以繼續在球隊擔任球隊給予的職務。」

至於未來誰有機會達成，伍鐸想了想，「真的蠻難舉出是誰，現在來的洋將實力越來越強，有時候投得很好，就被日本或韓國挖走，不過對於聯盟是好事，打者面對更好的投手，聯盟在這10年進步很多，實力越來越好。」

有關於這項條款，伍鐸認為，「縮短到7年當然是最好，身為一個選手，不知道明年會遇到什麼狀況，9年實在太長，不過能夠達到這個成就，是非常特別的經驗。」