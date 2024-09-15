黃暐傑被海盜釋出　肌鍵撕裂開刀返台復健



▲黃暐傑。（圖／資料照）

記者陳立勳／台北報導

美國職棒匹茲堡隊3A台灣投手黃暐傑去年動了右手肘韌帶置換手術（Tommy John Surgery），今年整季都在養傷，近期傳出被球團釋出。

根據美國網站《棒球美國》（Baseball America）列出小聯盟球員異動，黃暐傑被海盜隊釋出。

2014年黃暐傑加入亞利桑納響尾蛇隊體系，2019年效力德州遊騎兵隊，曾經上過大聯盟，總共4場出賽，防禦率3.18，經過兩年等待，2022年加入舊金山巨人隊，後來透過規則五選秀轉戰海盜隊。

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去年黃暐傑受邀大聯盟春訓，卻在熱身賽發現右手肘韌帶撕裂，並且動了韌帶移植手術，今年都在復健，沒有出賽成績。

對此黃暐傑所屬展逸經紀公司表示，「黃暐傑去年開刀後，今年原先都按著正常進度，已經調整至實戰打擊練習（Live BP）階段，但在6月時手肘反覆不適，進一步檢查後確認為肌鍵撕裂，在8月初再度動刀，並於8月底返抵台灣開始復健，預計明年4月會開始牛棚，屆時會視狀況，進一步討論後續規劃。」

效力匹茲堡海盜隊2A鄭宗哲今天面對舊金山巨人隊2A，擔任先發二壘手、排在第6棒，總計4打數擊出1支安打，打擊率0.220，球隊2比7落敗。