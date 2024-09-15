精心準備開球手套　玉木教練是女孩Yovia鐵粉



▲統一獅隊日籍守備教練玉木朋孝手高舉女孩毛巾。（圖／統一球團提供）

記者陳立勳／綜合報導

統一7-ELEVEn獅「Lady Fighter玩美戰神日」第二天，吸引許多人潮進場，不僅有許多女孩相關的場外活動與簽名會外，今日開球儀式有小巧思，特別安排守備教練玉木朋孝擔任開球捕手，讓在場球迷既驚喜又羨慕。

今日賽前UniGirls現場表演單曲《Lady Fighter》舞蹈，再以近期棒球界有名的「三振舞」，藉此宣告本場賽事開球嘉賓為UniGirls Yovia，開球捕手則是一軍守備教練玉木朋孝擔任，看似與平常開球儀式沒什麼不同，但這之中含有小巧思，玉木朋孝其實是Yovia的忠實粉絲。

開球儀式玉木朋孝教練特地將精心準備來自日本的手套，交給開球嘉賓Yovia，化身超級鐵粉為Yovia開球加油，並回到本壘擔任開球捕手，完成開球儀式後，更用紙巾小心翼翼地將球上面的紅土擦拭乾淨，跟Yovia合照時，變成「超級大鐵粉」，害羞地舉起Yovia的女孩毛巾合影。

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UniGirls成員共21位，而玉木朋孝的愛慕情有獨鍾，只收藏Yovia的毛巾，由此看出他是貨真價實的Yovia鐵粉。有別於平時球場上嚴肅的模樣，玉木朋孝今天開啟「追星模式」的反差感，讓球員休息室旁的統一獅教練團、球員及在場球迷哄堂大笑，相信此次開球經驗無論對Yovia或是玉木朋孝而言，都是相當難忘的回憶。

統一球團也感謝兆豐銀行長期支持獅隊，今日安排總經理黃永貞擔任開球嘉賓，搭配捕手林培緯，一同為賽事開出好球。