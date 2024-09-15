黃暐傑「健康最重要」　老搭檔張閔勛：能投球才開心



▲黃暐傑。（圖／資料照）

記者陳立勳／新莊報導

美國職棒匹茲堡海盜隊台灣投手黃暐傑去年動了右手肘韌帶置換手術（Tommy John Surgery），今年整季沒有出賽，近期遭到球隊釋出，消息一出引起不少關注，包括效力樂天桃猿的高中老搭檔張閔勛。

黃暐傑去年開刀後，今年原先都按著正常進度，已經調整至實戰打擊練習（Live BP）階段，但在6月時手肘反覆不適，進一步檢查後確認為肌鍵撕裂，在8月初再度動刀，並於8月底返抵台灣開始復健，預計明年4月會開始牛棚，屆時會視狀況，進一步討論後續規劃。

今天上午看到黃暐傑被釋出的消息，張閔勛透露，「今天也是看新聞才知道，同學間每年大概都是年底會吃個飯，因為他是換手肘韌帶，復健時間拉得比較長，他有上過大聯盟，一定會想要拚回去。」

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張閔勛認為，「如果復建回來還有能力，黃暐傑當然想留在美國，美國不是每個人都可以去，這兩年遇到受傷很可惜，不然以能力與年紀，他都還可以在美國發展。」

身為老同學，張閔勛祝福，「不管在美國或是台灣，希望他可以好好復健，復健過程很重要，把復健做好，有健康的身體最重要，只要能夠投球，才會真的開心。」



▲張閔勛。（圖／記者李毓康攝）