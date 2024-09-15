樂天有強大火力丟8分沒輸　肯特：幫助投手更放鬆



▲肯特。（圖／樂天桃猿提供）

記者陳立勳／新莊報導

樂天桃猿洋投肯特（Matt Kent）今年季中回歸中華職棒，前幾場表現優異，雖然本周先發前2局就丟8分，但沒有吞下敗投，對此肯特表示，「我們有很強大的火力。」

今年6月重返中職，轉往樂天發展，前4場先發內容穩定，但近2場表現有點落差，一場丟7分，本周面對中信兄弟，則是丟掉8分自責分，防禦率漲到4.03。

有關於這兩場先發大爆炸，肯特表示，「前兩場有試著找球路攻擊的位置，本周先發有做調整，但打者調整得更快，有被掌握到，投手丘的策略要想遠一點，反而3局到5局沒有想太多，按照所觀察到的，收到不錯的效果。」

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肯特認為，「試著去動腦，如何對付打者，想要當個投手，而不是單純把球丟出去的人，解讀比賽有很多元素，包括看打者反應，或是球探報告，都是可以思考的地方，投球還是要動腦筋，但不要過度解讀打者想要做的事，比打者更早一步準備。」

本周四肯特先發，雖然前2局8分落後，好在隊友火力幫忙，最後躲過敗投，肯特回想，「以前曾遇到很多這種比賽，比賽中間遇到困難，但都有挽救，一步一步去追，在樂天這支球隊，不管是8比0，或是0比8，球隊方向都是一致，好好贏下比賽。」

肯特還提到，「我的工作就是讓對方在計分板上多幾個零，可能球迷看到前2局0比8落後，會有一點沮喪與落寞，我們球隊就是很專注想要打回來，所以不要放棄。」

另外，肯特也強調，「棒球是團隊運動，大家一起努力，球隊火力可以幫助投手更放鬆，更盡力去執行投球任務，不會過度小心，擔心丟1分影響整場比賽，我們有很強大的火力，可以製造很多領先的機會，沒有投手想要在落後的時候退場，比賽有時候可能是投手戰，也有可能是打擊戰，這就是棒球迷人的地方。」